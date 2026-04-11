Η εταιρεία του Καλάσνικοφ αναπτύσσει φυσίγγια κατά drones για απλούς στρατιώτες

Η ρωσική βιομηχανία όπλων στρέφεται όλο και περισσότερο σε λύσεις κατά drones, με την Kalashnikov να ετοιμάζει νέα πυρομαχικά για χρήση από το πεζικό.

11 Απρ. 2026 16:50
Pelop News

Η Kalashnikov Concern, η μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία κατασκευής φορητού οπλισμού, ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει νέα πυρομαχικά 5,45 χιλιοστών ειδικά προσαρμοσμένα για την αντιμετώπιση drones, με στόχο να μπορούν να χρησιμοποιούνται από στρατιώτες που φέρουν το τυφέκιο εφόδου AK-12.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εταιρεία σκοπεύει να περάσει από τις περιορισμένες δοκιμές σε μαζική παραγωγή, οργανώνοντας μια πιο συστηματική προσέγγιση στη χρήση τέτοιων πυρομαχικών στο πεδίο. Το ενδιαφέρον για τέτοιες λύσεις έχει ενταθεί όσο τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκτούν όλο και πιο καθοριστικό ρόλο στις συγκρούσεις.

Η Kalashnikov αναφέρει ότι τα νέα πυρομαχικά είναι σχεδιασμένα για γεμιστήρα 30 φυσιγγίων του AK-12 και βασίζονται σε τεχνολογία διασποράς, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες πλήγματος εναντίον εναέριων στόχων. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, τα συγκεκριμένα πυρομαχικά δοκιμάστηκαν τόσο απέναντι σε drone που αιωρούνταν όσο και σε drone που κινούνταν σε προκαθορισμένη πορεία.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή προς φθηνότερα και πιο άμεσα διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης drones, καθώς η ανάγκη προστασίας μονάδων πρώτης γραμμής γίνεται ολοένα πιο πιεστική. Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν καταγραφεί και από την ουκρανική πλευρά, ενώ παρόμοια προγράμματα εξετάζονται και από δυτικές αμυντικές δομές.

Η εξέλιξη δείχνει ότι ο πόλεμος των drones δεν αλλάζει μόνο την τακτική στο πεδίο, αλλά και τις προτεραιότητες της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία στρέφεται πλέον σε πιο εξειδικευμένα πυρομαχικά για την αντιμετώπιση νέων απειλών.

