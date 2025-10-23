Καλάβρυτα: Διπλή διαμαρτυρία για Νοσοκομείο – Οδοντωτό

Κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης των Καλαβρύτων.

Καλάβρυτα: Διπλή διαμαρτυρία για Νοσοκομείο - Οδοντωτό
23 Οκτ. 2025 11:00
Pelop News

Μπορεί η κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στα Καλάβρυτα από φορείς της πόλης να αφορούσε αρχικά το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ωστόσο τελικά θα έχει διπλό στόχο.

Ο πρώτος είναι να μην υποβαθμιστεί το νοσοκομείο της πόλης με το νέο οργανόγραμμα του ΕΣΥ, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με τα προβλήματα του πολύπαθου Οδοντωτού, για τον οποίο οι φορείς των Καλαβρύτων ζητούν να μην απαξιωθεί και να στηριχθεί, καθώς αποτελεί σημαντική τουριστική ατραξιόν για την περιοχή.

Η κινητοποίηση έχει οργανωθεί αρχικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων, ωστόσο τη στηρίζουν και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, καθώς και πολλοί ακόμη τοπικοί φορείς.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ. έξω από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, με θέμα τη στήριξη του ιδρύματος με επαρκές προσωπικό. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων με θέμα: «Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ενα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».

Μέρος της ανακοίνωσης του Εμπορικού Συλλόγου, αναφέρει:

«Ο  Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, η ψυχή και το σύμβολο των Καλαβρύτων, οδηγείται σταδιακά σε απαξίωση και πλήρη διακοπή των δρομολογίων.

Η απώλειά του θα αποτελέσει βαρύ πλήγμα για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Ενώνουμε τη φωνή μας για να διεκδικήσουμε:

• Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.

• Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.

• Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.

Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας».

Πάντως, η προεργασία που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη και έχει πάρει διαστάσεις πανστρατιάς η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 24ωρα στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων.

Οι εκτιμήσεις λένε ότι. εφόσον βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη ώστε να σταλεί μήνυμα προς την κυβέρνηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
12:51 Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
12:48 Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ