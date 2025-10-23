Καλάβρυτα: Διπλή διαμαρτυρία για Νοσοκομείο – Οδοντωτό
Κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης των Καλαβρύτων.
Ο πρώτος είναι να μην υποβαθμιστεί το νοσοκομείο της πόλης με το νέο οργανόγραμμα του ΕΣΥ, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με τα προβλήματα του πολύπαθου Οδοντωτού, για τον οποίο οι φορείς των Καλαβρύτων ζητούν να μην απαξιωθεί και να στηριχθεί, καθώς αποτελεί σημαντική τουριστική ατραξιόν για την περιοχή.
Η κινητοποίηση έχει οργανωθεί αρχικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων, ωστόσο τη στηρίζουν και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, καθώς και πολλοί ακόμη τοπικοί φορείς.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 μ.μ. έξω από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, με θέμα τη στήριξη του ιδρύματος με επαρκές προσωπικό. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων με θέμα: «Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ενα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».
Μέρος της ανακοίνωσης του Εμπορικού Συλλόγου, αναφέρει:
«Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, η ψυχή και το σύμβολο των Καλαβρύτων, οδηγείται σταδιακά σε απαξίωση και πλήρη διακοπή των δρομολογίων.
Η απώλειά του θα αποτελέσει βαρύ πλήγμα για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την πολιτιστική μας ταυτότητα.
Ενώνουμε τη φωνή μας για να διεκδικήσουμε:
• Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.
• Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.
• Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.
Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας».
Πάντως, η προεργασία που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη και έχει πάρει διαστάσεις πανστρατιάς η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 24ωρα στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων.
Οι εκτιμήσεις λένε ότι. εφόσον βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη ώστε να σταλεί μήνυμα προς την κυβέρνηση.
