Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία

Την επόμενη εβδομάδα η δράση «η Τρίτη Ηλικία στην εποχή της Τεχνολογίας»

Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
16 Απρ. 2026 9:15
Pelop News

Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων υλοποιείται την επόμενη εβδομάδα στον Δήμο Καλαβρύτων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαβρύτων σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. «ΔΡΑΣΙΣ» θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα την καινοτόμο δράση «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια της δράσης θα είναι ένας εβδομαδιαίος κύκλος (Από την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026). ΄Ώρες, καθημερινά, 10 π.μ. – 12 μ., με διάλειμμα και με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται tablet για χρήση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων, τηλέφωνο επικοινωνίας.: 2692022276 και στο «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Καλαβρύτων, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2692022842

