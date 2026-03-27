Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης

Κλειστοί δρόμοι προς Χιονοδρομικό – Σε εξέλιξη παρεμβάσεις από Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης
27 Μαρ. 2026 18:22
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών στην περιοχή των Καλάβρυτα, καθώς η έντονη χιονόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα εντοπίζονται στον δρόμο που συνδέει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με την Περιστέρα και τη Ζαρούχλα, όπου το ύψος του χιονιού είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Παρέμβαση των αρχών

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό οδηγών που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, επιχειρεί μηχάνημα έργου της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη διάνοιξη του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εγκλωβισμένοι.

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης

Αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Η χιονόπτωση έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης, με το οδικό δίκτυο να παρουσιάζει προβλήματα πρόσφυσης και περιορισμένη ορατότητα.

Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου ισχυρές χιονοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμούς δρόμων και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού οδηγών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ