Καλάβρυτα: Φόβος υποβάθμισης του νοσοκομείου – Αντέδρασε το δημοτικό συμβούλιο, τι λέει ο διοικητής Κ. Λοτσάρης

Στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων εκτιμούν ότι από το 2026 που θα εφαρμόσει το νέο οργανόγραμμα υπάρχει κίνδυνος να αφαιρέσουν αρμοδιότητες και αυτό να οδηγήσει προϊόντος του χρόνου στη συρρίκνωσή του.

02 Οκτ. 2025 12:14
Pelop News

Εντονη είναι η ανησυχία στην τοπική κοινωνία Καλαβρύτων ότι επίκειται υποβάθμιση του νοσοκομείου της πόλης με αφορμή την οδηγία του υπουργείου Υγείας για την κατάρτιση νέων οργανισμών λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αυτή η οδηγία που εστάλη σε όλες τις ΥΠΕ αφορά όλα τα νοσοκομεία που συνεργάζονται και αναφέρει ότι μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 θα πρέπει να σταλεί το νέο οργανόγραμμα του περιφερειακού χάρτη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. H ανησυχία είναι έντονη στα Καλάβρυτα γιατί τα τελευταία χρόνια το Νοσοκομείο Καλαβρύτων ανήκει στο Νοσοκομείο Αιγίου και υπάρχει συνεργασία μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παράγραφος τρία αναφέρει ότι τα ενιαία νοσοκομεία θα πρέπει να καταρτίσουν έναν ενιαίο οργανισμό που θα προβάλλει την ύπαρξη μιας υπηρεσίας ιατρική, μιας νοσηλευτικής, μιας διοικητικής-οικονομικής και μια τεχνικής.

Για αυτό τον λόγο στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων εκτιμούν ότι από το 2026 που θα εφαρμόσει το νέο οργανόγραμμα υπάρχει κίνδυνος να αφαιρέσουν αρμοδιότητες και αυτό να οδηγήσει προϊόντος του χρόνου στη συρρίκνωσή του.

Για το θέμα υπάρχουν ήδη αντιδράσεις στον Δήμο Καλαβρύτων, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κώστα Κακαβά, να φέρνει το θέμα στην προχθεσινή συνεδρίαση παρουσιάζοντας σχετικό έγγραφο που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τη μελλοντική λειτουργία του νοσοκομείου.

Το δημοτικό συμβούλιο αντέδρασε ομόφωνα, εκδίδοντας ψήφισμα και σχεδιάζοντας περαιτέρω ενέργειες για να εξαιρεθεί η περιοχή των Καλαβρύτων από το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ θα υπάρξουν και επαφές με φορείς τις επόμενες μέρες.

Ο Κώστας Κακαβάς κλήθηκε από την «Π» και τόνισε: «Υπάρχει σχέδιο να αποδυναμωθεί το Νοσοκομείο Καλαβρύτων ώστε να συρρικνωθεί και να υποβιβαστεί. Ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων ζήτησα να εκδοθεί ψήφισμα και θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί».

Η «Π» επικοινώνησε με τον διοικητή του Νοσοκομείου Καλαβρύτων Κώστα Λοτσάρη, ο οποίος γνωρίζει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε ένα ίδρυμα, που εξυπηρετεί όλη την ορεινή Αχαΐα, και ζήτησε σχόλιό του.

Ο Κώστας Λοτσάρης τόνισε: «Δεν έχει παρθεί καμία απόφαση σχετικά με το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, δεν υφίσταται προς το παρόν καμία κατάργηση υπηρεσιών. Ισα-ίσα, υπάρχει εξαιρετική συνεργασία του Νοσοκομείου Αιγίου με αυτό των Καλαβρύτων.
Αν και εφόσον τεθεί στο μέλλον ζήτημα, θα δούμε πώς θα το εξετάσουμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τι Νοσοκομείο Καλαβρύτων βρίσκεται σε άγονη γραμμή και δεν πρέπει να τύχει τις ίδιας αντιμετώπισης. Σας, ξαναλέω, όμως, ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι».
