Καλάβρυτα: Η πρώτη αποτίμηση της ζημιάς μετά το «λουκέτο» στον Οδοντωτό – Πτώση τζίρου ως και 60%

Σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει «λουκέτο» στον Οδοντωτό και στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα, εγείροντας ζητήματα ασφάλειας στους συρμούς. Ηδη τα πρώτα πλήγματα είναι εμφανή, κυρίως στην περιοχή των Καλαβρύτων, η οποία υποδεχόταν τους επιβάτες του ιστορικού τρένου.

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι τομείς του εμπορίου και των ξενοδοχείων, καθώς έχει ήδη καταγραφεί πτώση τζίρου, ειδικότερα, στο κομμάτι της εμπορικής κίνησης, η μείωση αγγίζει ακόμη και το 60%, με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί η απώλεια της αξίας των εισιτήριων που δεν έχουν κοπεί όλες αυτές τις ημέρες, ξεπερνούν τις 71.400 ευρώ και αφορά την ΤΡΕΝΟΣΕ.

Ομως είναι πολλαπλάσια η αξία των χρημάτων που έχουν χαθεί από την περιοχή και το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, με τον ερχομό της άνοιξης, όταν θα κλείσει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων που είναι ο άλλος πόλος έλξης επισκεπτών στη μαρτυρική πόλη.

Η «Π» πραγματοποίησε ρεπορτάζ και μίλησε με τον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κώστα Δαφαλιά, καθώς και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων «Αζάνες», Κώστα Κακκαβά. Αμφότεροι ανέδειξαν τις αρνητικές συνέπειες που έχει ήδη επιφέρει το «λουκέτο» στον Οδοντωτό, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.

Ο Κώστας Δαφαλιάς τόνισε: «Εκτός από το εμπόριο, έχουμε δεχθεί και εμείς ως κλάδος σημαντικό πλήγμα, καθώς μετά την απόφαση της κυβέρνησης έχουν υπάρξει ορισμένες ακυρώσεις. Ειδικά από πρακτορεία που έφερναν ξένους τουρίστες, οι οποίοι πλέον δεν θα επισκέπτονται τα Καλάβρυτα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το ακριβές μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο είναι βέβαιο ότι έχουμε υποστεί πλήγμα, ενώ ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχουν νέες κρατήσεις.

Γενικά, αναμένεται να δεχθούμε σημαντικό πλήγμα το επόμενο διάστημα, καθώς ιδιαίτερα από την άνοιξη η λειτουργία του Οδοντωτού έφερνε τουρίστες στην περιοχή, οι οποίοι τελικά δεν θα έρθουν. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση για την επαναλειτουργία του, διότι αν η κατάσταση παραταθεί, οι συνέπειες θα είναι ακόμη σοβαρότερες».

Ο Κώστας Κακκαβάς υπογράμμισε: «Ως Εμπορικός Σύλλογος, εδώ και δύο χρόνια είχαμε επισημάνει τα προβλήματα στον Οδοντωτό. Η λογική της εγκατάλειψης, της υποβάθμισης και της αδιαφορίας, που οδήγησε τελικά στο κλείσιμο, αποτελεί πάγια τακτική της κυβέρνησης και οι καταστηματάρχες στην περιοχή γνωρίζουν τους υπαιτίους.

Δυστυχώς, με κλειστό το τρένο δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούν τα καταστήματα, ειδικά τις καθημερινές. Η εκτίμησή μας είναι ότι η πτώση του τζίρου στα εμπορικά καταστήματα θα αγγίξει το 60%. Καταγράφουμε ήδη τη μείωση και επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας, καθώς πρόκειται για παρακώλυση συγκοινωνίας. Παράλληλα, ζητάμε ένα συγκεκριμένο πλάνο επαναλειτουργίας του τρένου».

«ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ»

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών περιοχής Διακοπτού εξέδωσε ανακοίνωση, όπου έκανε «επίθεση» στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στον οποίο ρίχνει ευθύνη για τα όσα έχουν προηγηθεί.

«Κατά τον πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο κ. Κυρανάκης αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη και επέλεξε να τη μετακυλίσει αλλού. Ωστόσο, ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας είναι να συντονίζει, να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. Το «λουκέτο» δεν αποτελεί λύση, αποτελεί «αποτυχία» αναφέρει και προσθέτει: «Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. υπουργός επικαλείται σήμερα την ανάγκη επικαιροποίησης γεωτεχνικών και λοιπών μελετών ως βασικό λόγο της αναστολής. Οι μελέτες αυτές, όμως, δεν προέκυψαν αιφνιδίως το 2026. Αποτελούν διαχρονική υποχρέωση της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, ιδίως σε μία περιοχή με γνωστά γεωλογικά χαρακτηριστικά και αυξημένη περιβαλλοντική προστασία. Το ερώτημα είναι αμείλικτο: γιατί δεν είχαν επικαιροποιηθεί εγκαίρως; Και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την παράλειψη;

Ο ίδιος επικαλείται προσχηματικά λόγους ασφαλείας, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι τον τελευταίο μήνα σημειώνονται πτώσεις βράχων. Η πραγματικότητα είναι σαφώς διαφορετική: κατά τον φετινό χειμώνα, που πλέον ολοκληρώνεται, καταγράφηκε ένα και μοναδικό περιστατικό πτώσης βράχου στις 29 Ιανουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα τρία περιστατικά αφορούσαν πτώση κλαδιών ή χαλικιών».

