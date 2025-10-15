Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 12:30 μ.μ. έξω από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων

15 Οκτ. 2025 13:17
Ολοένα και περισσότερο φορείς  κινητοποιούνται σχετικά με την επιχειρούμενη υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαβρύτων   και το λέμε αυτό γιατί μετά τον πολιτιστικό Σύλλογο και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου έξω από το χώρο του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η λειτουργία ενός πλήρως στελεχωμένου και αυτόνομου Νοσοκομείου είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της περιοχής μας.
Τα Καλάβρυτα αποτελούν έναν ορεινό και τουριστικό προορισμό με σημαντικό αριθμό μόνιμων κατοίκων, χιλιάδες επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πλήθος δραστηριοτήτων — από το Χιονοδρομικό Κέντρο έως τις πολιτιστικές και αγροτικές μας υποδομές.
Η οποιαδήποτε αποδυνάμωση του Νοσοκομείου θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Απαιτούμε:
1. Τη διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων.
2. Την ενίσχυσή του με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
3. Την ουσιαστική χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του.
Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής να στηρίξουν μαζικά την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 μ.μ. στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, για να υπερασπιστούμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων μας σε ποιοτική και προσβάσιμη δημόσια υγεία.
Η υγεία είναι υπόθεση όλων μας.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων θα σταθεί στο πλευρό κάθε προσπάθειας για τη διατήρηση και ενίσχυση του Νοσοκομείου μας».
