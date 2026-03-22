Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ

Η ιστορική επέτειος της 21ης Μαρτίου τιμήθηκε με κάθε επισημότητα στα Καλάβρυτα, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων.

Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ
22 Μαρ. 2026 18:43
Pelop News

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια και τη δέουσα μεγαλοπρέπεια κορυφώθηκαν στα Καλάβρυτα οι εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης, ένα γεγονός ορόσημο που σηματοδότησε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε με την επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, συνεπικουρούμενος από τον οικείο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε η Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, κ. Ελένη Κατραμάδου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της θυσίας των προγόνων μας.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, τελέσθηκε τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων, ακολουθούμενο από την κατάθεση στεφάνων. Η πόλη «πλημμύρισε» από κόσμο κατά τη διάρκεια της παρέλασης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές από τα σχολεία της περιοχής, φιλοξενούμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και στρατιωτικά αγήματα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Αγωνιστών υπό τον Παλαιών Πατρών Γερμανό από τον θεατρικό όμιλο «Πάνος Μίχος», ενώ η ημέρα έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν υψηλοί προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, εκπρόσωπος της Βουλής ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος καθώς επίσης ο Πρέσβης του Μεξικού στην Ελλάδα, Αλεχάντρο Γκαρθία Μορένο.

Την τιμητική τους είχαν επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και απόγονοι ιστορικών οικογενειών των αγωνιστών του ’21, υπογραμμίζοντας το μήνυμα της ενότητας και της διατήρησης της εθνικής μνήμης.

