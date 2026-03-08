Καλάβρυτα: Πόλος έλξης και αυτό το Σαββατοκύριακο το Χιονοδρομικό

Βέβαια, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, κανείς δεν ξέρει πόσο ακόμα καιρό θα είναι ανοιχτές οι πίστες

08 Μαρ. 2026 16:01
Pelop News

Μπορεί ορισμένοι με την ηλιοφάνεια που είχε τις τελευταίες μέρες στην Αχαΐα, να πιστεύουν ότι το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων δεν έχει χιόνι, όμως η αλήθεια είναι ότι έχει ικανή ποσότητα για να απολαύσουν οι σκιέρ την βόλτα τους.

Το Σάββατο, αλλά κυρίως σήμερα Κυριακή, εκατοντάδες ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και γεύτηκαν τις χάρες που μόνο το χιόνι μπορεί να προσφέρει.

Βέβαια, επειδή οι προβλέψεις λένε ότι θα διατηρηθεί η καλοκαιρία όλο τον Μάρτιο κανείς δεν ξέρει για πόσο ακόμα θα υπάρχει αρκετό χιόνι στις πλαγιές του Χελμού.

