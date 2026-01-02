Καλάβρυτα: Τα μεγάλα «στοιχήματα» του Δήμου για το 2026 – Οδοντωτός και Χιονοδρομικό

Κάθε νέο έτος ξεκινά με αισιοδοξία και φιλοδοξία για την υλοποίηση στόχων και σχεδίων. Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Καλαβρύτων, ο οποίος φιλοδοξεί το 2026 να αποτελέσει έτος-ορόσημο, με την υλοποίηση σημαντικών έργων που θα αναβαθμίσουν συνολικά την περιοχή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαβρύτων για την περίοδο 2025-2028 (Β΄ Φάση), το οποίο περιλαμβάνει τον αναλυτικό προγραμματισμό δράσεων και έργων για τα επόμενα τρία χρόνια.

Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 354 έργα, μικρά και μεγάλα, εκ των οποίων τα 65 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να προχωρήσουν εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Τα έργα αφορούν πολλούς και διαφορετικούς τομείς, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου.

Πέραν, όμως, του γενικού προγραμματισμού, δύο είναι τα μεγάλα στοιχήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τη δημοτική αρχή και έχουν ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Το πρώτο αφορά τη διατήρηση και αναβάθμιση του οδοντωτού σιδηρόδρομου. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστεί η πίεση προς το υπουργείο Υποδομών από τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο. Ηδη, το προηγούμενο διάστημα υπήρξε αύξηση των δρομολογίων, ωστόσο το ζητούμενο είναι η υλοποίηση των απαραίτητων έργων συντήρησης στους συρμούς, ώστε να καταστεί εφικτή περαιτέρω αύξηση των δρομολογίων. Στόχος είναι, ιδίως τα σαββατοκύριακα, τα Καλάβρυτα να γεμίζουν επισκέπτες.

Το δεύτερο στοίχημα αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και την έγκριση του φακέλου χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει κατατεθεί για τη Β΄ φάση της ανάπλασής του. Υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός είχε υποβάλει αίτημα ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ωστόσο δεν υπήρχαν τότε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παρ’ όλα αυτά, επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα προκηρυχθούν νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία θα μπορέσει να ενταχθεί ο φάκελος.

Πέραν αυτών των δύο εμβληματικών παρεμβάσεων, προβλέπεται η υλοποίηση και πολλών ακόμη έργων μικρότερης κλίμακας την επόμενη τριετία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-Ψηφιοποίηση ορίων οικισμών Κλειτορίας, με προϋπολογισμό 21.000 ευρώ.

-Μελέτη αγωγού μεταφοράς και διυλιστηρίου για την υδροδότηση της Κλειτορίας, καθώς και μελέτη υδροδότησης Λυκούριας.

-Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Δάφνης και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. -Υπηρεσίες οριστικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

-Αναβάθμιση φωτισμού του Σπηλαίου και της τεχνητής εισόδου του Σπηλαίου Λιμνών, καθώς και αναβάθμιση του χώρου του τουριστικού περιπτέρου.

-Προμήθεια τουριστικών πινακίδων προβολής για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

-Υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού δημοτικών σφαγείων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



