Καλάβρυτα: Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Θανάση Παπαδόπουλου

Σε μήνυμα του για την Πρωτοχρονιά ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής: «Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους, με την ευχή ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος Χαρά, Αλληλεγγύη, Δύναμη και Ελπίδα αλλά πριν απ’ όλα Υγεία, Αγάπη και Αισιοδοξία για όλους μας.

Αφήνουμε πίσω μια χρονιά με αρκετές δοκιμασίες αλλά και με θετικό πρόσημο σε βασικούς στόχους μας όπως η βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής.

Χαρακτηριστικά αναφέρω την ολοκλήρωση των έργων στο Χιονοδρομικού, τα έργα ανάπλασης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τη δρομολόγηση κατασκευής του νέου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων, παρεμβάσεις στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, την Ο.Χ.Ε., έργα Πολιτικής Προστασίας που τόσο χρήσιμα αποδείχθηκαν το καλοκαίρι που μάς πέρασε και πολλά άλλα που αναλυτικά θ’ αναφερθούν όταν θα έρθει η ώρα του ετήσιου απολογισμού.

Ωστόσο, το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά που φάνηκε ότι χωρίς μεθοδική, τεκμηριωμένη και πειστική διεκδίκηση τίποτα δεν κερδίζεται. Ιδίως για την Αυτοδιοίκηση και τους ορεινούς Δήμους όπως ο δικός μας.

Χάρη στη σθεναρή διεκδίκηση όλων μας -Δήμου, δημοτών και φορέων- καταφέραμε να διατηρήσουμε την αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλαβρύτων -παραμένει ωστόσο στόχος πρώτης γραμμής η αναβάθμιση όλων των δομών Υγείας-, ν’ αποτρέψουμε το λουκέτο στα καταστήματα ΕΛΤΑ Κλειτορίας και Δάφνης και να δείξουμε ότι δεν θ’ ανεχθούμε καμία απόφαση υποβάθμισης του Οδοντωτού, θέτοντας τις βάσεις για την αναστροφή της σημερινής προβληματικής κατάστασης.

Όμως δεν αρκούν αυτά. Με την ίδια μεθοδικότητα, τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και επιμονή αλλά και με την ίδια σύμπνοια θα καταφέρουμε και στόχους όπως ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός της οδικής σύνδεσης του Δήμου Καλαβρύτων με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, η αναστροφή του δημογραφικού με ειδικές πολιτικές που θα ευνοούν την ορεινότητα και θα βάζουν φρένο στις ανισότητες αλλά και η θωράκιση της Αυτοδιοίκησης με πόρους και δυνατότητες που θα την εξοπλίζουν με το αναπτυξιακό εκτόπισμα που δικαιούται.

Σ’ αυτό τον δρόμο θα πορευθούμε και το 2026. Σταθερά, απαρέγκλιτα, χωρίς την παραμικρή υπαναχώρηση απ’ όσα δικαιούμαστε.

Εύχομαι και πάλι σε όλες και όλους Καλή Χρονιά, Υγεία, Αγάπη, Αισιοδοξία, ατομική και οικογενειακή Ευτυχία και το 2026 να είναι έτος ελπιδοφόρο, δημιουργικό και χαρούμενο».

