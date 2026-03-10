Καλάβρυτα: Ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τα 130 χρόνια του οδοντωτού ΦΩΤΟ

Η ιστορική ατμάμαξα ΔΚ 8001 μπήκε σήμερα στις ράγες του Οδοντωτού, στην κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια της γραμμής και έφτασε πριν από λίγο στον σταθμό των Καλαβρύτων, όπου την υποδέχτηκε πλήθος κόσμου και η μπάντα του Δήμου.

Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 13 δεκαετιών από την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σε επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα, στις 10 Μαρτίου 1896.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, λοιπόν, θα γίνει συμβολικά η επανεκκίνηση και η παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας ΔΚ 8001 από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια (11.30π.μ.), ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στον σταθμό του Οδοντωτού με παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα (12μ.μ) και θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη (12.15μ.μ.).

Επίσης, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει και το λογότυπο που φιλοτέχνησε φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει το σύνολο των δράσεων που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου στους επόμενους μήνες.

