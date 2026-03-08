Καλές επιδόσεις και διακρίσεις από τους κολυμβητές του ΝΟΠ

Πολύ καλό βαθμό πήρε η κολυμβητική ομάδα του ΝΟΠ που συμμετείχε στους εαρινούς αγώνες κολύμβησης (για την κατηγορία μίνι κάτω των εννέα ετών ) και στο εαρινό κύπελλο για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ10, Κ11 & Κ12 που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο «Αντώνης Πεπανός».

Ολοι οι κολυμβητές του ΝΟΠ έκαναν πολύ καλές εμφανίσεις, κατέκτησαν μετάλλια σε επί μέρους ηλικιακές κατηγορίες και βελτίωσαν ατομικούς χρόνους ενόψει του πανελλήνιου πρωταθλήματος που θα γίνει το επόμενο διάστημα.

Για αυτό το λόγο το τεχνικό επιτελείο του ΝΟΠ, η υπεύθυνη προπονήτρια Νικολέτα Παστού και ο προπονητής του αγωνιστικού Λευτέρης Μήτρακας έμειναν ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των αθλητών τους γιατί δείχνει την προόδο που υπάρχει από την έναρξη της σεζόν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



