Κάλεσμα αλληλεγγύης από το «Φωτεινό Αστέρι» για οικογένειες που δοκιμάζονται

Με στόχο να γεμίσουν οι γιορτές με χαμόγελα και ανακούφιση για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, το «Φωτεινό Αστέρι» προχωρά σε δράση συλλογής τροφίμων, δωροεπιταγών σούπερ μάρκετ και ειδών πρώτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες της Πάτρας να σταθούν στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, κάθε μικρή πράξη προσφοράς μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στα στοιχειώδη. Η συλλογή ειδών στοχεύει στην ενίσχυση παιδιών που χρειάζονται άμεση στήριξη, ώστε καμία οικογένεια να μη μείνει χωρίς τα απαραίτητα μέσα στις γιορτές.

Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα, δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ ή είδη πρώτης ανάγκης στα γραφεία της οργάνωσης, στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 116 & Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00

Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00 – 20:30

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6981044800 – 2611104324

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια και μέσω της πλατφόρμας δωρεών:

tofoteinoasteri.org/donate

Το «Φωτεινό Αστέρι» ευχαριστεί θερμά όσους συμμετέχουν, τονίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει φως, χαρά και ελπίδα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



