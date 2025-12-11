Κάλεσμα αλληλεγγύης από το «Φωτεινό Αστέρι» για οικογένειες που δοκιμάζονται

Το «Φωτεινό Αστέρι» απευθύνει χριστουγεννιάτικο κάλεσμα στήριξης για την ενίσχυση οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους.

Κάλεσμα αλληλεγγύης από το «Φωτεινό Αστέρι» για οικογένειες που δοκιμάζονται
11 Δεκ. 2025 13:17
Pelop News

Με στόχο να γεμίσουν οι γιορτές με χαμόγελα και ανακούφιση για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, το «Φωτεινό Αστέρι» προχωρά σε δράση συλλογής τροφίμων, δωροεπιταγών σούπερ μάρκετ και ειδών πρώτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες της Πάτρας να σταθούν στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, κάθε μικρή πράξη προσφοράς μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στα στοιχειώδη. Η συλλογή ειδών στοχεύει στην ενίσχυση παιδιών που χρειάζονται άμεση στήριξη, ώστε καμία οικογένεια να μη μείνει χωρίς τα απαραίτητα μέσα στις γιορτές.

Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα, δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ ή είδη πρώτης ανάγκης στα γραφεία της οργάνωσης, στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 116 & Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00

Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00 – 20:30

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6981044800 – 2611104324

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια και μέσω της πλατφόρμας δωρεών:
tofoteinoasteri.org/donate

Το «Φωτεινό Αστέρι» ευχαριστεί θερμά όσους συμμετέχουν, τονίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει φως, χαρά και ελπίδα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:33 Πάτρα: Ενα σύντομο ιστορικό αφιέρωμα για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ