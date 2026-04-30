Κάλεσμα από την Πάτρα για τον Διεθνή Μαραθώνιο Ειρήνης «Κωστής Παλαμάς»

Ανοιχτό κάλεσμα προς τις αρχές, τους φορείς και τους οργανισμούς της Πάτρας, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου απευθύνουν οι διοργανωτές ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου, στις 6.30 το απόγευμα, στην Gallery Ωδείο, στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού 30, απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να παρουσιαστεί και να στηριχθεί η ιδέα της διοργάνωσης του Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης «Κωστής Παλαμάς», μαζί με ένα ευρύτερο πλαίσιο παράλληλων δράσεων που θα συγκροτούν ένα Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού, Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού.

Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς», η Gallery Ωδείο του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς», ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων και Περιπατητών «Φαέθων», η Αχαϊκή Πολιτιστική και Πολυτεχνόπολη «Μαρσύας», ενώ αναφέρεται και στήριξη από φορείς του Ελληνισμού της Αμερικής και του Καναδά.

Στόχος η στήριξη του εγχειρήματος

Οι διοργανωτές επιδιώκουν μέσα από τη συγκεκριμένη συνάντηση να ευαισθητοποιήσουν την Περιφέρεια, τον Δήμο, τις επιχειρήσεις, πιθανούς χορηγούς και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, αναδεικνύοντας την ανάγκη συμβολής όλων για να προχωρήσει μια διοργάνωση με ευρύτερο συμβολισμό και αναπτυξιακή διάσταση.

Όπως επισημαίνεται, η πρόταση δεν περιορίζεται μόνο σε ένα αθλητικό γεγονός, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως όχημα διεθνούς προβολής για τη Δυτική Ελλάδα, συνδέοντας τρεις πόλεις με ισχυρό ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα: την Πάτρα, το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πάτρα ως πόλη που συνδέεται με τον Ολυμπιακό Ύμνο και τη λαμπαδηδρομία, στο Μεσολόγγι ως ιερή πόλη με ξεχωριστό ιστορικό βάρος και στη Ναύπακτο ως τόπο με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και δυναμική.

Το μήνυμα του Μαραθωνίου Ειρήνης

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας τοποθετείται το Ολυμπιακό ιδεώδες και ο συμβολισμός ενός διεθνούς μαραθωνίου ειρήνης, που –σύμφωνα με το σκεπτικό των διοργανωτών– μπορεί να υπηρετήσει την ειρηνική συνύπαρξη, τη συναδέλφωση των λαών και την καλλιέργεια της αριστείας μέσα από το «ευ αγωνίζεσθαι».

Παράλληλα, αναδεικνύεται η διάσταση της παιδείας και της καλλιέργειας του πολίτη, με αναφορές στις αξίες του «καλού κ’ αγαθού», αλλά και στη σύνδεση πνευματικής και σωματικής καλλιέργειας, στο πνεύμα της κλασικής ελληνικής παράδοσης.

Οι φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια υποστηρίζουν επίσης ότι μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της Δυτικής Ελλάδας ως γης της Ολυμπίας, με αναφορά στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και στη βαρύτητα της πολιτιστικής και ολυμπιακής κληρονομιάς της περιοχής.

Παρουσίαση, ομιλία και ειδικό βίντεο

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν η Έφη Αναλυτή και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής, δρ Θεόδωρος Μαλλιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και συντονιστής της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Διεθνής Μαραθώνιος Ειρήνης “Κωστή Παλαμά” – Ολυμπιακά ιδεώδη και Ολυμπιακά σύμβολα».

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα προβληθεί και ειδικό δίγλωσσο βίντεο με θέμα «Τα Παγκόσμια και Διαχρονικά Σύμβολα της Αχαϊκής Γης», ενώ στους συμμετέχοντες φορείς θα απονεμηθεί ως αναμνηστικό το ιστορικό λεύκωμα με τίτλο «Οι Καλλιτέχνες δημιουργούν Πολιτισμό», ως αναγνώριση της συμβολής τους στο Ολυμπιακό Πνεύμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



