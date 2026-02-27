Κάλεσμα για πορεία στην Πάτρα στις 28/2 για τα Τέμπη – Συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην Πλατεία Γεωργίου

Σε συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα καλεί η «Πρωτοβουλία Τέμπη 28/2 – Δικαιοσύνη», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τις μεγάλες κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών.

27 Φεβ. 2026 11:50
Pelop News

Συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ., διοργανώνει η «Πρωτοβουλία Τέμπη 28/2 – Δικαιοσύνη», απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά τη μαζική συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου 2025, την οποία οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν ως σημείο καμπής, υποστηρίζοντας ότι τότε η κοινωνία «αρνήθηκε να είναι θεατής» και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αιτήματα που, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, παραμένουν ανοιχτά, ενώ υπογραμμίζεται ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά το σύνολο της κοινωνίας.

Οι διοργανωτές απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό της τραγωδίας ως «δυστυχήματος» και κάνουν λόγο για «προαναγγελθέν διπλό έγκλημα», αποδίδοντας ευθύνες τόσο σε πολιτικές επιλογές που, όπως υποστηρίζουν, οδήγησαν σε υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών, όσο και στη διαχείριση της υπόθεσης μετά το συμβάν.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη φράση «Δεν έχω οξυγόνο», η οποία –όπως σημειώνεται– λειτούργησε ως σύνθημα κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, με βασικό αίτημα τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι, τρία χρόνια μετά την τραγωδία και έναν χρόνο μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τα αιτήματα για τιμωρία των υπευθύνων, διαφάνεια και θεσμική λογοδοσία παραμένουν, ενώ ασκείται έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση.

Η «Πρωτοβουλία Τέμπη 28/2 – Δικαιοσύνη» καλεί τον πατραϊκό λαό να δώσει «ηχηρό παρών» στη συγκέντρωση του Σαββάτου, τονίζοντας ότι η υπόθεση των Τεμπών συνδέεται –όπως αναφέρει– με ζητήματα δημοκρατίας, δημόσιων αγαθών και θεσμικής λειτουργίας.

