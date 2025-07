Κάλεσμα Οτσαλάν για αφοπλισμό του PKK: «Ο ένοπλος αγώνας τελείωσε»

Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, απηύθυνε για πρώτη φορά μετά από χρόνια δημόσιο μήνυμα, στο οποίο καλεί τα μέλη της οργάνωσης να προχωρήσουν σε πλήρη αφοπλισμό και να στραφούν οριστικά στη δημοκρατική πολιτική.

Στο βίντεο – το οποίο φέρει ημερομηνία Ιουνίου και δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων Firat που πρόσκειται στο PKK – ο Οτσαλάν δηλώνει χαρακτηριστικά πως «ο ένοπλος αγώνας εναντίον της Τουρκίας έχει τελειώσει». Προτρέπει την τουρκική Εθνοσυνέλευση να συστήσει επιτροπή που θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό και θα διαχειριστεί μια ευρύτερη διαδικασία ειρηνικής μετάβασης.

BREAKING — PKK’s imprisoned leader Abdullah Ocalan is heard for the first time in decades.

He calls PKK to formally disarm itself, says Kurdish identity is recognised by Turkey and therefore no armed struggle is needed

pic.twitter.com/Anw0Zxs3Ky

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 9, 2025