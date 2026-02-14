Κάλεσμα σε απεργία για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου

Απεργιακή κινητοποίηση για τις 28 Φεβρουαρίου προαναγγέλλει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου και απευθύνεται σε εργαζόμενους, σωματεία και πολίτες της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο συνδέει την επέτειο των Τεμπών με ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αναφέροντας και πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα. Υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας και οι πολιτικές επιλογές που δίνουν προτεραιότητα στο οικονομικό κόστος δημιουργούν κινδύνους για τους εργαζόμενους, θέση που αποδίδει σε κυβερνήσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ζητήματα εργασιακής πίεσης, κόστους ζωής και διεθνών εξελίξεων, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενες δυσκολίες τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία τους.

Το συνδικαλιστικό όργανο καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κινητοποίηση με στόχο – όπως αναφέρει – την ανάδειξη ζητημάτων ασφάλειας, εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών συνθηκών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



