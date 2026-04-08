Κάλια Παπαδοπούλου: «Δεν έχω ανάγκη να με αγαπούν όλοι, πάντα μιλούσα με πράξεις»

Η 15η Μαρτίου 2026 δεν ήταν απλώς μια ξεχωριστή ημερομηνία για την Κάλια Παπαδοπούλου λόγω των γενεθλίων της. Ηταν η ημέρα που το όνομά της πέρασε οριστικά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η 46χρονη Κύπρια προπονήτρια έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά τίτλο με ανδρική ομάδα, οδηγώντας την ΑΕ Λεμεσού στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου.

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, η ΑΕΛ επικράτησε του Κεραυνού Στροβόλου με 81-79, «σπάζοντας» παράλληλα την πολυετή κυριαρχία του ίδιου και της ΑΕΚ Λάρνακας στο κυπριακό μπάσκετ. Για την ομάδα της Λεμεσού, το τρόπαιο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το πρώτο μετά από 17 χρόνια, ενώ για την Παπαδοπούλου αποτέλεσε τη δικαίωση μιας πορείας γεμάτης συνέπεια και πίστη.

Η σχέση της με την ΑΕΛ είναι βαθιά, καθώς έχει ταυτιστεί με τον σύλλογο τόσο ως αθλήτρια όσο και ως προπονήτρια. Θεωρείται η κορυφαία Κύπρια παίκτρια, με σπουδαία καριέρα εντός και εκτός συνόρων, σε Ελλάδα και Γαλλία, πριν περάσει στην προπονητική.

Από την Εθνική Κύπρου και τις ακαδημίες μέχρι τα ανδρικά τεχνικά επιτελεία, η διαδρομή της ήταν σταθερά ανοδική, με αποκορύφωμα την ανάληψη της ανδρικής ομάδας της ΑΕΛ.

Η επιτυχία της δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα: στον σύγχρονο αθλητισμό, η αξία δεν έχει σχέση με το φύλο. Η Κύπρια προπονήτρια, που συνεχίζει να εργάζεται ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε ιδιωτικό σχολείο στη Λεμεσό, άνοιξε την καρδιά της στο pelop.gr:

– Μόλις ολοκληρώθηκε ο τελικός, αισθανθήκατε πως πετύχατε κάτι μεγάλο; Πώς το βιώσατε εκείνη τη στιγμή;

Είμαι γέννημα – θρέμμα στην ΑΕΛ και μου έλειπε μόνο ένας τίτλος με το ανδρικό. Εχω πάρει τίτλους σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με την ομάδα. Τελειώνοντας ο αγώνας δεν θεώρησα ότι έκανα κάτι μεγάλο. Απλώς ήθελα πολύ τον τίτλο γιατί ήταν κάτι που έλειπε.

– Ποιο πιστεύετε πως ήταν το μήνυμα που πέρασε ή αυτό που εσείς θέλατε να περάσει;

Να πιστέψουν όλοι στις ικανότητές τους και όχι στη διαφορετικότητα του φύλου. Δεν αισθάνομαι κάτι διαφορετικό από έναν άνδρα. Εβαλα πολλή δουλειά μαζί με τους συνεργάτες μου. Χαίρομαι για τις γυναίκες, όμως όλα γίνονται με δουλειά.

– Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν σας προτάθηκε να αναλάβετε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ;

Ημουν και στην Κ18 των αγοριών, όπου κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, αλλά και τιμ μάνατζερ στο ανδρικό, οπότε είχα συνεργασία με τη διοίκηση. Προφανώς, οι άνθρωποι της ομάδας είδαν τη δουλειά μου και τότε ο πρόεδρος Μάικλ Λοϊζίδης μου πρότεινε να είμαι η επόμενη προπονήτρια ή τιμ μάνατζερ της ομάδας. Του είπα ότι θέλω 15 ημέρες να το σκεφτώ. Πήρα τον χρόνο μου, συζήτησα με τα δικά μου άτομα και ειδικά με τον αδελφό μου που είναι πάντα δίπλα μου και το αποδέχθηκα. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις.

– Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που είχατε να διαχειριστείτε;

Η ΑΕΛ έπρεπε να ανταγωνιστεί δύο ομάδες, ενώ εμείς είχαμε το 1/3 του μπάτζετ τους. Ο κόσμος ήταν διψασμένος για την κατάκτηση ενός τίτλου και είχε ανυπομονησία. Εμείς είχαμε ένα τριετές πλάνο και αυτή ήταν η χρονιά που είπαμε πως θα παλέψουμε για τον στόχο μας.

– Μετά την επιτυχία, επικοινώνησαν μαζί σας γυναίκες;

Πήρα και παίρνω πολλά μηνύματα από γυναίκες, οι οποίες μου δίνουν συγχαρητήρια που έσπασα τα στερεότυπα και άνοιξα έναν καινούργιο δρόμο.

– Εκτός από τα συγχαρητήρια, τι άλλο σας λένε;

Με ρωτούν τι έκανα για να φτάσω μέχρι εδώ.

– Αν λοιπόν ερχόταν ένα κορίτσι και σας έκανε ακριβώς αυτή την ερώτηση, τι θα του απαντούσατε;

Θα του έλεγα να κλείσει τα αυτιά του και να βάλει έξτρα δουλειά στο γήπεδο απ’ αυτή που κάνει με την ομάδα για να καταφέρει να πάει ψηλά. Επίσης, θα του έλεγα να κρατήσει μακριά την οικογένειά της απ’ όλο αυτό. Οι γονείς είναι πολύ παρεμβατικοί, έχουν άποψη και την εκφράζουν στη διοίκηση και στους προπονητές. Δεν περιορίζονται στο παιχνίδι. Ακόμα θα του έλεγα να μείνει μακριά από καταχρήσεις και πειρασμούς. Τίποτα απ’ αυτά δεν συμβαδίζει με τον πρωταθλητισμό.

– Σας πέρασε από το μυαλό σε κάποιο σημείο της διαδρομής να τα παρατήσετε;

Όχι, ποτέ. Εχω περάσει δύσκολες στιγμές και όταν βρέθηκα μόνη μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Γαλλία που έπαιξα. Ημουν αρχηγός στην εθνική γυναικών μέχρι το 2013, δημιούργησα ξανά την εθνική γυναικών, οπότε όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω.

– Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε το πρώτο διάστημα της παρουσίας σας στην ομάδα;

Υπήρχαν κάποιοι ψίθυροι εκ των έσω. Γιατί να μπει μια γυναίκα και τέτοια. Ευτυχώς είμαι άνθρωπος που δεν ακούω. Δεν έχω ανάγκη να με αγαπούν όλοι. Διατηρώ ένα χαμηλό προφίλ και αυτό πάντα μου με έκανε να ξεχωρίζω ήταν ότι μιλούσα με πράξεις.

– Πώς σας υποδέχθηκαν στην αρχή οι παίκτες;

Με κάποιους είχα συνεργαστεί και στο εφηβικό, οπότε υπήρχε μια βάση παικτών που με γνώριζε. Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα.

– Ποια είναι η διαφορά του να κοουτσάρετε άνδρες από γυναίκες;

Οι γυναίκες είναι παραπονιάρες. Κατεβάζουμε τα μούτρα όταν μας λένε κάτι. Ακόμα κι όταν κάνεις μια παρατήρηση σε έναν άνδρα, γνωρίζοντας ότι γίνεται από αγάπη, δεν θα το πάρει τόσο κατάκαρδα, αν και ο καθένας έχει τους χρόνους του. Το ξεχνάει πιο εύκολα. Αυτή είναι η βασική διαφορά.

– Αρα είναι πιο εύκολο να κοουτσάρετε άνδρες…

100%! Δεν μπορώ να βλέπω μούτρα. Δεν μου αρέσει η κακή ενέργεια. Και θέλω επίσης να έχω καλούς χαρακτήρες. O χαρακτήρας και το work ethic παίζει σπουδαίο ρόλο για μένα.

– Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχετε ακούσει από την κερκίδα;

Ηταν ένα παιχνίδι στην έδρα μας στο ξεκίνημα της χρονιάς και προερχόμασταν από τρεις συνεχόμενες νίκες. Είχαμε να διαχειριστούμε και έναν τραυματισμό σοκ του Ανδρέα Χριστοδούλου στο τρίτο ματς. Μετά το τέλος του αγώνα, πάμε στο κέντρο του γηπέδου για να φωνάξουμε. Ακούω κάποια μουρμουρητά και γιούχα από την κερκίδα και κάποιον να φωνάζει “διώξε τη γυναίκα”. Ηταν σεξιστικό αυτό. Μου μετέφεραν και κάποια άλλα σχόλια. Βέβαια, το αυτί του προέδρου δεν ίδρωσε και εγώ συνέχισα να κάνω τη δουλειά μου.

– Υπάρχει κάποια ανασφάλεια που κουβαλάτε ακόμα;

Ολοι έχουμε τις ανασφάλειές μας, αλλά προσπαθώ στις δύσκολες στιγμές να απομονώνομαι. Μέσα στην σιωπή και με υπομονή έρχονται οι λύσεις.

– Αν ήσασταν παίκτης, θα σας διαλέγατε για προπονήτρια;

Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ με εμένα!.

– Για ποιον λόγο;

Γιατί είμαι δίκαιη. Γιατί κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα στην ομάδα.

– Όπως;

Κανονίζουμε καραόκε, πάρτι, πηγαίνουμε σε πολυτελές ξενοδοχείο για σπα, παίζουμε παιχνίδια και άλλα πολλά…

– Τότε θα ήθελα και εγώ να σας έχω προπονήτρια…

«(γέλια)…

– Τι είναι για εσάς το μπάσκετ;

Είναι όλη μου η ζωή.

– Μετανιώσατε ποτέ που έχετε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή σας στο άθλημα;

Όχι. Αυτές οι χαρές σε κάνουν να ξεχνάς τις δύσκολες στιγμές. Αν δεν τις ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Υπάρχουν βέβαια και στιγμές που είσαι μόνη σου, σου γυρνούν στην πλάτη, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα.

– Ποιο είναι το όνειρό σας;

Ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΛ.

– Μια καριέρα στο εξωτερικό σε ανδρική ομάδα;

Ακόμα δεν το βλέπω. Υπάρχει η προοπτική και με την ομάδα μου, καθώς θα παίξουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



