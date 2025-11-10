Καλιφόρνια: Ένας Stalker παρενοχλούσε τη Σίντι Κρόφορντ και την κόρη της

Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, εξασφάλισαν περιοριστικές εντολές κατά ενός 35χρονου άντρα, ο οποίος θα πρέπει πλέον να κρατά απόσταση 90 περίπου μέτρων από τις δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, η Γκέρμπερ και η Κρόφορντ ισχυρίστηκαν ότι ο Ντάνιελ Λι Σκούνοβερ, έχει εμφανιστεί σε σημεία που βρίσκονται και ότι έχει προχωρήσει σε απειλές κατά των ζωών τους.

Σε μια παράξενη τροπή, ο Σκούνοβερ φέρεται να ζήτησε από την Γκέρμπερ να συμμετάσχει σε σεάνς, αφού εμφανίστηκε σε θέατρο στο Γουίλιαμσταουν, Μασαχουσέτη, όπου εκείνη έπαιζε στην παράσταση «White Girls Gang».

Μερικούς μήνες αργότερα, εθεάθη έξω από το σπίτι της μητέρας της στη Νότια Καλιφόρνια, όπου κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν ντυμένο στα μαύρα. Η Κρόφορντ ισχυρίστηκε ότι εκείνος χτύπησε το κουδούνι και τη ρώτησε αν η Γκέρμπερ κατοικεί στο ίδιο σπίτι.

Σε ακρόαση στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, διατάχθηκε ο Σκούνοβερ να μένει τουλάχιστον 90 τουλάχιστον μέτρα μακριά από τα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τα οχήματά τους. Επιπλέον, διατάχθηκε να παραδώσει εντός 24 ωρών ένα πυροβόλο όπλο καταχωρισμένο στο όνομά του, μετά την έκδοση της περιοριστικής διαταγής.

Η παρενόχληση λέγεται ότι συνεχίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Σκούνοβερ άφηνε σχόλια που τα έγγραφα περιγράφουν ως «απειλητικά, σεξουαλικά γραφικά και εξαιρετικά ανησυχητικά». «Είμαι πολύ ταραγμένη από αυτή την κατάσταση και μου έχει προκαλέσει σοβαρή συναισθηματική οδύνη», έγραψε η Κρόφορντ στην αίτησή της.

«Δεν ξέρω πώς ο Σκούνοβερ έμαθε τη διεύθυνσή μου. Με αναστατώνει ακόμη περισσότερο ότι ο Σκούνοβερ έχει απειλήσει να δολοφονήσει εμένα και τον σύζυγό μου, ειδικά τώρα που ξέρει πού μένω», ανέφερε. «Φοβάμαι για την ασφάλεια της κόρης μου και φοβάμαι και για τη δική μου ασφάλεια. Ο Σκούνοβερ είναι σωματικά επιβλητικός και εμφανώς επίμονος στις προσπάθειές του να έρθει σε επαφή με την Κάια», πρόσθεσε.

Στα έγγραφα, η Γκέρμπερ ανέφερε ότι «ως αποτέλεσμα της καταδίωξης και των απειλών του Σκούνοβερ, έχει υποστεί —και εξακολουθεί να υφίσταται— σοβαρή συναισθηματική οδύνη και άγχος» και είναι «ακόμη πιο τρομοκρατημένη» βλέποντας τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα και γνωρίζοντας ότι προσπάθησε να βρει το σπίτι της.

Και τα δύο αιτήματα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο. Προστασία χορηγήθηκε και στον σύζυγο της Κρόφορντ, Ράντε Γκέρμπερ, καθώς ο Σκούνοβερ φέρεται να απείλησε ότι θα τον σκοτώσει.

