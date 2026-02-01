Καλλιάνος για Αττική: Μην εφησυχάζετε... Ερχονται καταιγίδες!

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σήμανε συναγερμό: προαναγγέλλει νέο κύκλο βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ τρης Κυριακής.

Όπως αναφέρει, κατά διαστήματα οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές, με τους πολίτες να καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα τοπικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, προβλέπει πως ο νέος γύρος βροχών και καταιγίδων θα διαρκέσει έως το βράδυ. «Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες.

Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Facebook.

