Καλλιάνος για Αττική: Μην εφησυχάζετε… Ερχονται καταιγίδες!

Ο γνωστός μετεωρολόγος ζήτησε από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου να είναι πολύ προσεκτικοί

01 Φεβ. 2026 17:12
Pelop News

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σήμανε συναγερμό: προαναγγέλλει νέο κύκλο βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ τρης Κυριακής.

Όπως αναφέρει, κατά διαστήματα οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές, με τους πολίτες να καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα τοπικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, προβλέπει πως ο νέος γύρος βροχών και καταιγίδων θα διαρκέσει έως το βράδυ. «Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες.

Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Facebook.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
