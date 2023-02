«Καλλιπάτειρα»: «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» με μηνύματα ελπίδας και προσφοράς ΦΩΤΟ

Μια από τις συγκλονιστικότερες βραδιές έζησαν οι εκατοντάδες προσκεκλημένοι που παρακάθισαν στο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» στον φιλόξενο χώρο του PRIVILEGE EVENT HOUSE PATRAS που τον στολισμό του είχε επιμεληθεί καταπληκτικά η Άννα -Μαρία Ρογδάκη. Στον θεσμό που έχει στο επίκεντρό της την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την αλληλεγγύη την επιβράβευση και ήταν αφιερωμένο στα 40 χρόνια της ΦΛΟΓΑΣ.

Το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» που έχει καθιερώσει το παράρτημα Πάτρας του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου «Καλλιπάτειρα» αποτελεί πλέον κομμάτι αυτού του τόπου. Συνοδοιπόροι του Σωματείου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και φυσικά δεκάδες χορηγοί.

Η επικεφαλής της διοργάνωσης που είναι η συντονίστρια του τοπικού παραρτήματος Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη πλαισιωμένη από τα μέλη του Σωματείου πρόσφεραν μία εξαιρετική βραδιά που περιλάμβανε συγκίνηση, επιβράβευση, αναγνώριση, κέφι, φαντασία και αγάπη.

Η κ. Μανουσάκη είχε καταφέρει να ενώσει γύρω από τα τραπέζια όλη την Ελλάδα και να έχει στο επίκεντρο την Αχαΐα.

Ξεκινάμε από το κέντρο την Αθήνα όπου χτυπά η καρδιά της ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ. Κι αυτή είναι η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου πρόεδρος του Σωματείου που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται δίπλα στον άνθρωπο. Αναδεικνύει και ενισχύει τις καλές πρακτικές. Ανταποκρίνεται και απλώνει χέρι χωρίς να ανάβει τους προβολείς εκεί που υπάρχει ανάγκη. Την κ. Παναγοπούλου συνόδευαν η Γενική Γραμματέας και πρόεδρος της Εθνικής αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες κ. Ιωάννα Καριοφύλλη, η αντιπρόεδρος του Σωματείου κ. Εμυ Λιβανίου και το μέλος του ΔΣ κ. Ζηναίς Κοντούλη. Από την Πιερία ήταν παρούσα η συντονίστρια του εκεί παραρτήματος κ. Εύα Πατέρα. Από τη Λάρισα η κ. Μαρία Μπότη και από την Κρήτη η κ. Μαρία Αντωνακάκη.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η βράβευση ανθρώπων

που επιλέγουν να πάνε κόντρα στο κύμα του αρνητισμού και να μας θυμίζουν τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει προσφορά, τι σημαίνει αριστεία.

Βραβεύτηκαν οι εξής:

· Η ομάδα WILL YOU MARROW ME των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δράση ενίσχυσης του εθελοντισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)-“Χάρισε ζωή” του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της φοιτητικής κοινότητας για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών που υλοποιήθηκε με την τοποθέτηση των ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΟΤΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ σε κτίρια της πανεπιστημιούπολης. Η κ. Παναγοπούλου βράβευσε τους: Κωνσταντίνο Παπαγεωργόπουλο, Ματίνα Γαλάνη, Κυριάκο Λούκα, Δαυίδ Χριστόπουλο, Μελίτη Τερζοπούλου, Νατάσα Καλονιάτη, Στέλλα Κουκίδη και Σταύρο Ξένο. Μάλιστα η κ. Παναγοπούλου δήλωσε ότι η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» συστρατεύεται σε αυτόν τον αγώνα και θα αναλάβει δράση για την εγγραφή νέων μελών.

· Ο Κωνσταντίνος Ζεμαδάνης, υπερτριαθλητής, γιατρός και φυσικοθεραπευτής έχει συστρατευτεί στην προσπάθεια του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)- «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, τρέχει για τη Ζωή, διακρίνεται, βραβεύεται και μεταφέρει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της προσφοράς μυελού των οστών! Τμήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο.

· Ο αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Ιωάννης Δρίτσας τιμήθηκε για τον αγώνα που έδωσε να διατηρηθεί το Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών και να ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως και για το Κλινικό Παρατηρητήριο για την Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση των Εξαρτήσεων έχει αναπτύξει μια σειρά καινοτόμων συνεργασιών με παράδειγμα τον Κόμβο Καινοτομίας στην Ψυχική Υγεία και Ψηφιακές Τεχνολογίες σε συνεργασία με το εργαστήριο του καθηγητή Βώρου Νικόλαου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και με το Πανεπιστήμιο Yale, την Ιατρική Σχολή, στο πρόγραμμα διαδικτυακής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης στις εξαρτήσεις. Τη βράβευση έκανε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης.

· Η Ιουλία Συροκώστα ως παθολόγος – λοιμοξιωλόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης «Δημητρίου και Βέρρας Σφήκα» για τον άψογο τρόπο που λειτούργησε η Κλινική καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και δεν θρήνησε κανέναν ασθενή της και τη λειτουργία ιατρείου τηλεϊατρικής. Τη βράβευση έκανε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

· Η Μαρίνα Ριζογιάννη, δημοσιογράφος αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για την εθελοντική της προσφορά στην κοινωνία και δη στα παιδιά με καρκίνο μέσω του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Η κ. Ριζογιάννη αφιέρωσε το βραβείο στις μανούλες της «ΦΛΟΓΑΣ» που είτε έχασαν τα παιδιά είτε βρίσκονται στη ζωή αγωνίζονται εθελοντικά για να βελτιώσουν τις συνθήκες νοσηλείας των παιδιών που νοσούν και στηρίζουν τις οικογένειές τους. Τη βράβευση έκαναν η κ. Παναγοπούλου, οι βουλευτές Ιάσονας Φωτήλας, Αγγελος Τσιγκρής, ο βοηθός περιφερειάρχη Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αντώνης Κουνάβης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Σβόλης Κων/νος και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρης Τυλιγάδας και μέλη του Δ.Σ.

Την πίτα του Σωματείου ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος.

Επίσης παρευρέθησαν ο Αντιπρόεδρος και το Δ.Σ του επιμελητηρίου της Πάτρας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας,ο εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος Λουλούδης Θεόδωρος , οι πολιτέυτριες: Έφη Γιαννιά, Ολυμπία Λόη, Ασπασία Ρηγοπούλου, η ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής και μέλος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών Μένη Μαλλιώρη Μένη. Εκπρόσωποι εθελοντικών συλλόγων και φορέων της περιοχής Γηριατρική Εταιρεία, Άλμα Ζωής, ΜΑΧΗΤΕΣ, ΑγκαλιάΖΩ. Στους προσκεκλημένους μοιράστηκαν δώρα που τους γέμισαν χαρά.

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο και τους Cubaneros που ξεσήκωσαν όλους τους παρευρισκόμενους με το υπέροχο πρόγραμμα που είχαν επιμεληθεί ιδιαίτερα. Την φωνητική εγκατάσταση την είχε αναλάβει το ΔΙΗΧΟ. Το σωματείο ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς που έχουν αγκαλιάσει το ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΓΕΥΜΑ.