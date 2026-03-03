Καλλίπολις: Κόβουν 33 ετών ρίζα πρόληψης – Έκκληση της Κίνησης «Πρόταση» για συμμαχία διάσωσης του Κέντρου Πρόληψης

Λουκέτο σε 75 κέντρα πρόληψης στη χώρα, ανάμεσα σε αυτά και το «Καλλίπολις» – Είναι η στιγμή να αποδείξουμε πόσο μπορούμε να υπερασπιστούμε ένα θεσμό που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινότητα

Καλλίπολις: Κόβουν 33 ετών ρίζα πρόληψης - Έκκληση της Κίνησης «Πρόταση» για συμμαχία διάσωσης του Κέντρου Πρόληψης Το «Καλλίπολις» έχει δικτυωθεί με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τους Συλλόγους εφαρμόζοντας σωτήρια προγράμματα πρόληψης
03 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Τη συμμαχία όλων των φορέων και των πολιτών της περιοχής ώστε να παραμείνει ζωντανό ένα ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας, το κέντρο πρόληψης «Καλλίπολις», ζητά με δημόσια παρέμβασή της η διοίκηση της Κίνησης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οπως ανέδειξε η εφημερίδα «Πελοπόννησος» με σχετικά της ρεπορτάζ τα νέα σχέδια του υφυπουργού Υγείας, αρμοδίου για τα θέματα ψυχικής υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, βάζουν λουκέτο στα 75 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτά και στο «Καλλίπολις» το έργο του οποίου είναι μετρήσιμο, χρησιμότατο και γνωστό σε όλο τον νομό Αχαΐας όπου έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του.

«Τι θα κάνουμε για να σώσουμε το ”Καλλίπολις”. Είναι η στιγμή να αποδείξουμε πόσο μπορούμε να υπερασπιστούμε ένα θεσμό που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινότητα, στηρίχθηκε από την κοινωνία μας η οποία εισπράττει τα οφέλη από τη λειτουργία του» σημειώνουν ο γιατρός και πρόεδρος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» Ανδρέας Σαμοθρακίτης, η εκπαιδευτικός και γραμματέας της Κίνησης Γεωργία Λαμπροπούλου και ο γιατρός και επιστημονικά υπεύθυνος Βασίλης Πασσάς.

Καλλίπολις: Κόβουν 33 ετών ρίζα πρόληψης - Έκκληση της Κίνησης «Πρόταση» για συμμαχία διάσωσης του Κέντρου Πρόληψης

Βασίλης Πασσάς, Ανδρέας Σαμοθρακίτης

Υπενθυμίζουμε ότι το «Καλλίπολις» έχει δικτυωθεί με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από τα νηπιαγωγεία μέχρι τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου, με τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων Αχαΐας, με τα περισσότερα σχολεία της Αχαΐας. Συνεργάζεται με πολλούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους εθελοντών και άλλες πολλές συλλογικότητες όλου του νομού. Το «Καλλίπολις» πρωτοστατεί στη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου φορέων πρόληψης που ξεκίνησε το 1993 στην Πάτρα, από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Οι υπηρεσίες του «Καλλίπολις» έχουν αξιολογηθεί ως μία από τις καλύτερες πρακτικές πρόληψης σε εθνικό επίπεδο.

«Αυτό το Κέντρο Πρόληψης αποφάσισαν να κλείσουν οι κ.κ. Βαρτζόπουλος και Θεοχάρης. Μαζί με αυτό βέβαια και τα υπόλοιπα 74 που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και παράγουν ανάλογο έργο. Όλα αυτά χωρίς καμία επιστημονική εξήγηση, χωρίς καμία τεκμηρίωση. Μας μιλούν όμως για μεταξωτές κορδέλες. Θα δημιουργήσει λέει πολυδύναμα κέντρα σε κάθε περιοχή (δεν ορίζει την περιοχή ) με αντικείμενο ταυτόχρονα την θεραπεία και την πρόληψη. Μόνο αυτό είναι αρκετό για να καταλάβουμε πως αντιλαμβάνονται την πρόληψη. Εξ άλλου στην Πάτρα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτή τη νέα αλλά, στην πραγματικότητα πολύ παλιά, αποτυχημένη πρακτική πρόληψης» προσθέτουν τα στελέχη της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» σημειώνοντας ότι:

«Είναι επιτακτική  ανάγκη και καθήκον να διεκδικήσουμε την θεσμοθέτηση της λειτουργίας του ”Καλλίπολις” και μετά το 2027. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Εκτιμούμε ότι αν δούν μία ολόκληρη κοινωνία να είναι συσπειρωμένη στο αίτημα αυτό, τότε μόνο υπάρχει ελπίδα να αντιληφθούν το κακό που θα προκαλέσουν στις τοπικές κοινωνίες με την διάλυση των κέντρων».

Τα ίδια αφού υπενθυμίζουν ότι η «ΠΡΟΤΑΣΗ» είναι ο πρώτος φορέας πρόληψης σε όλη την Ελλάδα που λειτουργεί από το 1988 και αποτελείται από εκπαιδευμένους εθελοντές, καταλήγουν με την επισήμανση «το θεωρούμε χρέος μας προς τα νέα παιδιά, τις οικογένειες και τους συμπολίτες μας και για αυτό παίρνουμε το μερίδιο ευθύνης που μας ανήκει να κάνουμε ότι μπορούμε. Προσδοκούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή».

