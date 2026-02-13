«Καλλίπολις»: Ομάδα για παιδιά 11-12 ετών στο Αίγιο

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑ.) και με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας πρόκειται να υλοποιήσει μία νέα ομάδα στο Αίγιο για παιδιά που φοιτούν στην Εκαι ΣΤ΄ τάξη την τρέχουσα σχολική χρονιά, με τίτλο «Η δύναμή μου… ο εαυτός μου».

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη των παιδιών, καθώς οι συνεχείς και συχνές αλλαγές που αντιμετωπίζουν σε κάθε στάδιο της πορείας τους τα καθιστούν ευάλωτα, αλλά παράλληλα τους προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις, που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και να χτίσουν υγιείς σχέσεις με τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους.

H ομάδα θα έχει διάρκεια 6 δίωρες συναντήσεις και θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή και ώρες 17:00 – 19:00 , το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 (1/3 , 8/3 , 15/3 , 22/3 , 29/3 , 5/4)

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Στέκι της Εθελοντικής Ομάδας Αιγίου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα (είσοδος από Κλ.Οικονόμου).

Η συμμετοχή των παιδιών στο σύνολο των συναντήσεων είναι απαραίτητη.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως και τη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwkwsDPKGpXtx0xFm3BBdGPH5Ou5yiFP0zWc0ZpBbIolLitA/viewform?usp=header

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης: 2610.226948 & 2610.623290, καθημερινά 8:00-15:00, υπεύθυνη κα Κριλή Φωτεινή – Κοινωνική Λειτουργός ή στο email: kallipolis@kpachaia.gr .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



