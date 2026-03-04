«Καλλίπολις»: Πλούσιος ο απολογισμός δράσεων στον Δήμο Αιγιαλείας

Απολογισμός έργου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις» στον Δήμο Αιγιαλείας

Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026 – Φεβρουάριος 2026

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις» το τελευταίο τρίμηνο Δεκέμβριος 2025- Ιανουάριος 2026– Φεβρουάριος 2026 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Εθελοντική Ομάδα Αιγίου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

1. Συνεχίζεται η λειτουργία της εθελοντικής ομάδας «Διέξοδος» Αιγίου η οποία εκπαιδεύεται και υλοποιεί δράσεις πρόληψης για παιδιά, έφηβους, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα με την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης. Παράλληλα στην ομάδα υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση μία μεταπτυχιακή και μία προπτυχιακή φοιτήτρια.

2. 7 Δεκεμβρίου : Ομιλία από δύο εθελόντριες της ομάδας «Διέξοδος» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης με θέμα «Ο εθελοντισμός στην πρόληψη, μοχλός προσωπικών και κοινωνικών αλλαγών για το ευ ζην» στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Εθελοντής = Ενεργός Πολίτης». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους οι εθελοντικές ομάδες του Καλλίπολις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 150 άτομα.

3. 8 Φεβρουαρίου : Η ομάδα «Διέξοδος» υλοποίησε μία δράση για όλη την οικογένεια με τίτλο «Master class Ζαχαροπλαστικής : Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας» που περιλάμβανε: Επίδειξη ζαχαροπλαστικής από το μέλος και ζαχαροπλάστη της Ομάδας κ. Παναγιώτη Καραφλό,• Δημιουργία γλυκών εδεσμάτων από τις οικογένειες, • Συζήτηση και καταγραφή των οικογενειακών συνταγών ευτυχίας, δηλαδή όλων εκείνων των στοιχείων που δημιουργούν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η δράση υλοποιήθηκε στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και συμμετείχαν 21 οικογένειες –σύνολο 47 άτομα.

Επιμορφωτικές Συναντήσεις Γονέων

1. 19 Ιανουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Ελίκης με θέμα τα «όρια» . Συμμετείχαν 32 άτομα.

2. 23 Ιανουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων και Εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο Ζήριας με θέμα το Διαδίκτυο» . Συμμετείχαν 18 άτομα.

3. 2 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου με θέμα την «επικοινωνία». Συμμετείχαν 30 άτομα.

4. 4 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Γυμνάσιο Καμαρών με θέμα την «εφηβεία και τις εξαρτήσεις». Συμμετείχαν 35 άτομα.

5. 9 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας με θέμα το «Διαδίκτυο». Συμμετείχαν 25 άτομα.

6. 25 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο 3 ο Νηπιαγωγείο Αιγίου με θέμα «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας». Συμμετείχαν 10 άτομα.

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου

1. 10 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ με θέματα «Αυτοεκτίμηση» και «Θυμός- Διαχείριση

Συγκρούσεων».

2. 11 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε 2 τμήματα του 3ου Νηπιαγωγείου Αιγίου με θέμα «Συγκέντρωση»

3. 16 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε 2 τμήματα του 10ου Νηπιαγωγείου Αιγίου με θέματα «Συγκέντρωση» και «Συνεργασία»

4. 19 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Γ΄ και Δ’ του 5 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με θέματα «Διαχείριση Συγκρούσεων» και «Ενδυνάμωση

Ομάδας»

5. 24 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Δ’ και Ε’ του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης με θέματα «Διαχείριση Συγκρούσεων – Συνεργασία» και «Ενδυνάμωση Ομάδας»

6. 25 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Α΄ και Β’ του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης με θέμα «Ενδυνάμωση Ομάδας»

7. 26 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού με θέμα «Συνεργασία»

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου

1. 8 Δεκεμβρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε δύο τμήματα της Γ’ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Διακοπτού με θέμα «Συνεργασία»

2. 9 Δεκεμβρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε δύο τμήματα της Γ’ Λυκείου στο Γενικό Λύκειο Διακοπτού με θέματα «Άγχος», «Εφηβεία» και «Διαχείριση συναισθημάτων.

Άλλες

1. 8 Δεκεμβρίου : Υλοποίηση ατομικής συνάντησης υποστήριξης με εκπαιδευτικό που διδάσκει στο Γυμνάσιο Καμαρών. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης

κατάλληλου για Γυμνάσια και Λύκεια. Συμβουλευτική στην υλοποίηση των παρεμβάσεων στους μαθητές. Υποστήριξη σε εστιασμένα προγράμματα.

2. 22 Ιανουαρίου : Εργαστήρι σε μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Αιγιάλειας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιγιάλειας με θέμα τα συναισθήματα και τη διαχείριση του θυμού. Συμμετείχαν 35 ωφελούμενοι του ΚΑΠΗ και εργαζόμενοι.

3. 11 Φεβρουαρίου : Συνάντηση με Σχολικές μονάδες Αιγιάλειας στο πλαίσιο Εβδομάδας Δράσεων κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού– ΔΠΕ Αχαΐας- «Γέφυρες Φιλίας»

4. Συμμετοχή τριών (3) εκπαιδευτικών (2 από το Γυμνάσιο Καμαρών και 1 από 1ο Γυμνάσιο Αιγίου) σε σεμινάρια εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που

πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα

5. Συμμετοχή πέντε (5) εκπαιδευτικών από την Αιγιάλεια στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών «Εγώ και Εσύ Δυναμώνουμε Μαζί»

