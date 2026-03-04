«Καλλίπολις»: Πλούσιος ο απολογισμός δράσεων στον Δήμο Αιγιαλείας

Ο απολογισμός του έργου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις».

«Καλλίπολις»: Πλούσιος ο απολογισμός δράσεων στον Δήμο Αιγιαλείας
04 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Απολογισμός έργου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις» στον Δήμο Αιγιαλείας
Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026 – Φεβρουάριος 2026

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις» το τελευταίο τρίμηνο Δεκέμβριος 2025- Ιανουάριος 2026– Φεβρουάριος 2026 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Εθελοντική Ομάδα Αιγίου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

1. Συνεχίζεται η λειτουργία της εθελοντικής ομάδας «Διέξοδος» Αιγίου η οποία εκπαιδεύεται και υλοποιεί δράσεις πρόληψης για παιδιά, έφηβους, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα με την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης. Παράλληλα στην ομάδα υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση μία μεταπτυχιακή και μία προπτυχιακή φοιτήτρια.

2. 7 Δεκεμβρίου : Ομιλία από δύο εθελόντριες της ομάδας «Διέξοδος» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης με θέμα «Ο εθελοντισμός στην πρόληψη, μοχλός προσωπικών και κοινωνικών αλλαγών για το ευ ζην» στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Εθελοντής = Ενεργός Πολίτης». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους οι εθελοντικές ομάδες του Καλλίπολις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 150 άτομα.

3. 8 Φεβρουαρίου : Η ομάδα «Διέξοδος» υλοποίησε μία δράση για όλη την οικογένεια με τίτλο «Master class Ζαχαροπλαστικής : Πλάθοντας τα τρουφάκια της ευτυχίας» που περιλάμβανε: Επίδειξη ζαχαροπλαστικής από το μέλος και ζαχαροπλάστη της Ομάδας κ. Παναγιώτη Καραφλό,• Δημιουργία γλυκών εδεσμάτων από τις οικογένειες, • Συζήτηση και καταγραφή των οικογενειακών συνταγών ευτυχίας, δηλαδή όλων εκείνων των στοιχείων που δημιουργούν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η δράση υλοποιήθηκε στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και συμμετείχαν 21 οικογένειες –σύνολο 47 άτομα.

Επιμορφωτικές Συναντήσεις Γονέων

1. 19 Ιανουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Ελίκης με θέμα τα «όρια» . Συμμετείχαν 32 άτομα.

2. 23 Ιανουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων και Εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο Ζήριας με θέμα το Διαδίκτυο» . Συμμετείχαν 18 άτομα.

3. 2 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου με θέμα την «επικοινωνία». Συμμετείχαν 30 άτομα.

4. 4 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Γυμνάσιο Καμαρών με θέμα την «εφηβεία και τις εξαρτήσεις». Συμμετείχαν 35 άτομα.

5. 9 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας με θέμα το «Διαδίκτυο». Συμμετείχαν 25 άτομα.

6. 25 Φεβρουαρίου : Επιμορφωτική Συνάντηση Γονέων στο 3 ο Νηπιαγωγείο Αιγίου με θέμα «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας». Συμμετείχαν 10 άτομα.

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου

1. 10 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ με θέματα «Αυτοεκτίμηση» και «Θυμός- Διαχείριση
Συγκρούσεων».

2. 11 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε 2 τμήματα του 3ου Νηπιαγωγείου Αιγίου με θέμα «Συγκέντρωση»

3. 16 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε 2 τμήματα του 10ου Νηπιαγωγείου Αιγίου με θέματα «Συγκέντρωση» και «Συνεργασία»

4. 19 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Γ΄ και Δ’ του 5 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με θέματα «Διαχείριση Συγκρούσεων» και «Ενδυνάμωση
Ομάδας»

5. 24 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Δ’ και Ε’ του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης με θέματα «Διαχείριση Συγκρούσεων – Συνεργασία» και «Ενδυνάμωση Ομάδας»

6. 25 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στις τάξεις Α΄ και Β’ του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης με θέμα «Ενδυνάμωση Ομάδας»
7. 26 Φεβρουαρίου : Βραχεία Παρέμβαση στη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού με θέμα «Συνεργασία»

Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαισίου

1. 8 Δεκεμβρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε δύο τμήματα της Γ’ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Διακοπτού με θέμα «Συνεργασία»

2. 9 Δεκεμβρίου : Βραχεία Παρέμβαση σε δύο τμήματα της Γ’ Λυκείου στο Γενικό Λύκειο Διακοπτού με θέματα «Άγχος», «Εφηβεία» και «Διαχείριση συναισθημάτων.

Άλλες

1. 8 Δεκεμβρίου : Υλοποίηση ατομικής συνάντησης υποστήριξης με εκπαιδευτικό που διδάσκει στο Γυμνάσιο Καμαρών. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης
κατάλληλου για Γυμνάσια και Λύκεια. Συμβουλευτική στην υλοποίηση των παρεμβάσεων στους μαθητές. Υποστήριξη σε εστιασμένα προγράμματα.

2. 22 Ιανουαρίου : Εργαστήρι σε μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Αιγιάλειας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιγιάλειας με θέμα τα συναισθήματα και τη διαχείριση του θυμού. Συμμετείχαν 35 ωφελούμενοι του ΚΑΠΗ και εργαζόμενοι.

3. 11 Φεβρουαρίου : Συνάντηση με Σχολικές μονάδες Αιγιάλειας στο πλαίσιο Εβδομάδας Δράσεων κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού– ΔΠΕ Αχαΐας- «Γέφυρες Φιλίας»

4. Συμμετοχή τριών (3) εκπαιδευτικών (2 από το Γυμνάσιο Καμαρών και 1 από 1ο Γυμνάσιο Αιγίου) σε σεμινάρια εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα

5. Συμμετοχή πέντε (5) εκπαιδευτικών από την Αιγιάλεια στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών «Εγώ και Εσύ Δυναμώνουμε Μαζί»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ