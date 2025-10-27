«Καλό ταξίδι γίγαντα, καλή αντάμωση» συγκλονίζει για τον χαμό του Διονύση Παρασκευόπουλου, ο γιος του Γιώργος

Στα 86 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός πατρινός, συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια, Διονύσης Παρασκευόπουλος. Πρωτοπόρος στις μεταφορές σε δύσκολα χρόνια ασχολήθηκε με το τμήμα μπάσκετ της Δάφνης Πατρών, ομάδα την οποία υπηρέτησε από κορυφαία διοικητικά πόστα.

Αγαπητός στην κοινωνία, άνθρωπος της προσφοράς, με την σύζυγό του Ουρανία είχαν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια και απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Γιώργο και τον Δημήτρη, προσφέρουν με τον τρόπο τους στην ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και τη Νικολίτσα.

Μάλιστα ο Γιώργος Παρασκευόπουλος γνωστοποίησε τη μεγάλη απώλεια του πατέρα του ανεβάζοντας συγκλονιστικό post στο Facebook, στο οποίο ανέφερε τα εξής: «Καλό ταξίδι γίγαντα, καλή αντάμωση. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάς και εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η κηδεία του Διονύση Παρασκευόπουλου θα γίνει αύριο Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 στις 15.00 στη Λακκόπετρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Διονύση Παρασκευόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

Η Διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Έσπερου Α.Ο.Π.Α. Πάτρας αλλά και συνολικά όλα τα μέλη που απαρτίζουν την Οικογένεια της Ένωσης εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, Γιώργο και Δημήτρη Παρασκευόπουλο και τους οικείους τους για την απώλεια του πατέρα τους, Διονυσίου.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του και ας δώσει κουράγιο και παρηγοριά στην οικογένεια και στους οικείους του!

Μέλη των Δ.Σ. όλων των ομάδων της Ένωσης θα παρευρεθούν στην κηδεία και οι Σύλλογοι θα καταθέσουν στεφάνια και ένα ποσό στην μνήμη του εκλιπόντος σε ίδρυμα της περιοχής.

