Καλπάζει προς τον τίτλο η ΑΕ Ροϊτίκων, «21 στα 21» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, σημαντικό «διπλό» ο Αστέρας Τέμενης, ΦΩΤΟ
Η ΕΑΠ εύκολα τη Δύμη, ο Αίολος Αγυιάς 73-70 τον Διαγόρα, συνεχής η ενημέρωση
Η ΑΕ Ροϊτίκων καλπάζει προς τον τίτλο στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η. Έκανε το «21 στα 21» , παραμένει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας και απλώς πλέον κάθε αγωνιστική κάνει ένα σταθερό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της ανόδου στη National League 1.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
21η Αγωνιστική
ΕΑΠ-Δύμη 82-63
Ανδραβίδα-Αστέρας Τέμενης 59-82
AE Ροϊτίκων-Νέοι Γλαύκου 73-36
Ολυμπιάδα-ΠΑΣ Ναύπακτος 76-56
Κεραυνός-Απολλωνιάδα 99-65
Αίολος Αγυιάς-Διαγόρας 73-70
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Ηρακλής Πύργου 84-78
