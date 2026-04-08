Καλπάζει το κόστος στέγασης: Η εικόνα στην Πάτρα και πόσο θα επηρεάσει η νέα οικιστική ανάπτυξη στον Ριγανόκαμπο
Σχεδόν 3 στα 10 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματος για κατοικία σε ενοίκιο. Τα στοιχεία για την Πάτρα.
Η νέα οικιστική ανάπτυξη στον Ριγανόκαμπο
Σε μία περίοδο όπου η κατοικία στην Πάτρα έχει εξελιχθεί σε δυσεύρετο και ολοένα ακριβότερο αγαθό, το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου 76 ΜΕ στον Ριγανόκαμπο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εκτίναξη των ενοικίων τα τελευταία χρόνια και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές πιέσεις, κυρίως για νέους, φοιτητές και χαμηλόμισθους, καθιστώντας κάθε πρωτοβουλία κοινωνικής κατοικίας κρίσιμη.
