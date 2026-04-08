Καλπάζει το κόστος στέγασης: Η εικόνα στην Πάτρα και πόσο θα επηρεάσει η νέα οικιστική ανάπτυξη στον Ριγανόκαμπο

Στο 23,7% ανήλθε το μέσο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που κατευθύνεται προς δαπάνες στέγασης, σχετικές με ενοίκιο ή αποπληρωμή δανείου, για την Ελλάδα, έναντι μέσου όρου 17,9% στην ΕΕ. Αυτό επισημαίνει η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Η νέα οικιστική ανάπτυξη στον Ριγανόκαμπο Σε μία περίοδο όπου η κατοικία στην Πάτρα έχει εξελιχθεί σε δυσεύρετο και ολοένα ακριβότερο αγαθό, το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου 76 ΜΕ στον Ριγανόκαμπο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εκτίναξη των ενοικίων τα τελευταία χρόνια και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές πιέσεις, κυρίως για νέους, φοιτητές και χαμηλόμισθους, καθιστώντας κάθε πρωτοβουλία κοινωνικής κατοικίας κρίσιμη.

