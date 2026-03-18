Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 η Ειρήνη Βούη, η αγαπημένη «κυρά» Ρηνιώ της Καλύμνου, που ήταν και η γηραιότερη γυναίκα του νησιού. Γεννημένη στις 27 Ιουλίου 1918, έκλεισε μια ολόκληρη εποχή για τον τόπο της, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή ζωής που ταυτίστηκε με την αντοχή, τον καθημερινό αγώνα και τη βαθιά λαϊκή αξιοπρέπεια.

Η «κυρά» Ρηνιώ δεν ήταν απλώς μια υπερήλικη μορφή της τοπικής κοινωνίας. Για τους Καλύμνιους υπήρξε μια γυναίκα-σύμβολο, μια μητέρα που μεγάλωσε έξι παιδιά και στήριξε την οικογένειά της σε δύσκολα χρόνια, δουλεύοντας ακούραστα και κρατώντας όρθιο το σπίτι της με πείσμα και αξιοθαύμαστη δύναμη.

Μιλώντας για την απώλειά της, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος στάθηκε στον χαρακτήρα και τη διαδρομή της, περιγράφοντάς την ως μια εξαιρετική γυναίκα και μητέρα-ηρωίδα. Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια μετέφερε η ίδια γάλα και το διένειμε στον Πάνορμο, τη Χώρα και άλλους οικισμούς του νησιού, σε μια εποχή που η καθημερινότητα ήταν πολύ πιο σκληρή και η επιβίωση απαιτούσε αδιάκοπο κόπο.

Ο ίδιος τη χαρακτήρισε «σπαθάτη» γυναίκα, εξηγώντας πως έλεγε πάντα αυτό που ήθελε καθαρά και ευθέως, χωρίς περιστροφές. Αυτή ακριβώς η ντομπροσύνη, σε συνδυασμό με την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της, ήταν που την έκαναν να ξεχωρίζει στη συλλογική μνήμη του νησιού. Για αυτό, όπως είπε, όλοι στην Κάλυμνο τη θαύμαζαν και την καμάρωναν.

Ο θάνατός της δεν κλείνει μόνο έναν μακρύ κύκλο ζωής, αλλά αφήνει και ένα έντονο αποτύπωμα σε μια τοπική κοινωνία που αναγνώριζε στο πρόσωπό της μια γυναίκα της βιοπάλης, της ευθύτητας και της προσφοράς. Η «κυρά» Ρηνιώ υπήρξε μία από εκείνες τις μορφές που δεν χρειάζονται αξιώματα ή δημόσιο ρόλο για να μείνουν ζωντανές στη μνήμη του τόπου τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



