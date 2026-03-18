Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού

Η Κάλυμνος αποχαιρετά μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές της, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Βούη, η γνωστή σε όλους «κυρά» Ρηνιώ. Η γηραιότερη γυναίκα του νησιού άφησε πίσω της μια ζωή ταυτισμένη με τον μόχθο, την ευθύτητα και τη δύναμη.

18 Μαρ. 2026 14:50
Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 η Ειρήνη Βούη, η αγαπημένη «κυρά» Ρηνιώ της Καλύμνου, που ήταν και η γηραιότερη γυναίκα του νησιού. Γεννημένη στις 27 Ιουλίου 1918, έκλεισε μια ολόκληρη εποχή για τον τόπο της, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή ζωής που ταυτίστηκε με την αντοχή, τον καθημερινό αγώνα και τη βαθιά λαϊκή αξιοπρέπεια.

Η «κυρά» Ρηνιώ δεν ήταν απλώς μια υπερήλικη μορφή της τοπικής κοινωνίας. Για τους Καλύμνιους υπήρξε μια γυναίκα-σύμβολο, μια μητέρα που μεγάλωσε έξι παιδιά και στήριξε την οικογένειά της σε δύσκολα χρόνια, δουλεύοντας ακούραστα και κρατώντας όρθιο το σπίτι της με πείσμα και αξιοθαύμαστη δύναμη.

Μιλώντας για την απώλειά της, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος στάθηκε στον χαρακτήρα και τη διαδρομή της, περιγράφοντάς την ως μια εξαιρετική γυναίκα και μητέρα-ηρωίδα. Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια μετέφερε η ίδια γάλα και το διένειμε στον Πάνορμο, τη Χώρα και άλλους οικισμούς του νησιού, σε μια εποχή που η καθημερινότητα ήταν πολύ πιο σκληρή και η επιβίωση απαιτούσε αδιάκοπο κόπο.

Ο ίδιος τη χαρακτήρισε «σπαθάτη» γυναίκα, εξηγώντας πως έλεγε πάντα αυτό που ήθελε καθαρά και ευθέως, χωρίς περιστροφές. Αυτή ακριβώς η ντομπροσύνη, σε συνδυασμό με την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της, ήταν που την έκαναν να ξεχωρίζει στη συλλογική μνήμη του νησιού. Για αυτό, όπως είπε, όλοι στην Κάλυμνο τη θαύμαζαν και την καμάρωναν.

Ο θάνατός της δεν κλείνει μόνο έναν μακρύ κύκλο ζωής, αλλά αφήνει και ένα έντονο αποτύπωμα σε μια τοπική κοινωνία που αναγνώριζε στο πρόσωπό της μια γυναίκα της βιοπάλης, της ευθύτητας και της προσφοράς. Η «κυρά» Ρηνιώ υπήρξε μία από εκείνες τις μορφές που δεν χρειάζονται αξιώματα ή δημόσιο ρόλο για να μείνουν ζωντανές στη μνήμη του τόπου τους.

15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
14:03 ΖΩΝΤΑΝΑ Η παρουσίαση του σχεδίου για την εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους
