Καλύβια Αγρινίου: πήρε τούμπα το ΙΧ αλλά ο παππούς βγήκε σώος!

Καλύβια Αγρινίου: πήρε τούμπα το ΙΧ αλλά ο παππούς βγήκε σώος!
21 Σεπ. 2025 16:58
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο το πρωί του Σαββάτου (20/9) στα Καλύβια Αγρινίου. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε αύλακα με νερό, στην περιοχή του νεκροταφείου, στα Καλύβια.

Διερχόμενος κάτοικος εντόπισε το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στον αύλακα, με τον οδηγό εγκλωβισμένο στην καμπίνα του αγροτικού αυτοκινήτου, και ενημέρωσε την αστυνομία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας είχε καλυφθεί απο νερό.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα δύο περιπολικά της αστυνομίας, τρία πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο. Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να πλησιάσουν και σπάζοντας την πόρτα του αυτοκινήτου απεγκλώβισαν τον οδηγό, που είχε τις αισθήσεις του.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό, και στην συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο ηλικιωμένος οδηγός είναι κάτοικος Αγγελοκάστρου.

