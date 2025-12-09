Καλύβια: Όπλα, Καλάσνικοφ και μπιτόνια βενζίνης σε κλεμμένο ΙΧ – Φόβοι για επικείμενο χτύπημα

Σε μια αποκάλυψη με χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος οδηγήθηκαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας (8/12), κατά τη διάρκεια έρευνας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή των Καλυβίων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές για άτομο γνωστό από το παρελθόν στη Δίωξη Ναρκωτικών, το οποίο είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης πριν από χρόνια. Κατά την άφιξή τους στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν παρκαρισμένο έξω από την κατοικία του ένα ύποπτο αυτοκίνητο.

Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα ήταν κλεμμένο. Η έρευνα στο εσωτερικό του οδήγησε σε ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα: στο πορτμπαγκάζ βρέθηκαν τρία τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, καθώς και μπιτόνια γεμάτα με βενζίνη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, ο άνδρας φέρεται να προετοίμαζε ένοπλη επίθεση σε άγνωστο μέχρι στιγμής στόχο, ενώ τα μπιτόνια με τη βενζίνη θεωρείται πως προορίζονταν για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων μετά την πράξη.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τα όπλα έχουν ήδη αποσταλεί για βαλλιστική εξέταση. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα τόσο στο κλεμμένο όχημα όσο και στο σπίτι του, για τον εντοπισμό επιπλέον στοιχείων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών, ενώ βασικό ζητούμενο της έρευνας παραμένει ο προσδιορισμός του πιθανού στόχου της επίθεσης που φέρεται να σχεδιαζόταν.

