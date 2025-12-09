Καλύβια: Σε αποθήκη ανάμεσα σε κοτέτσια έκρυβε τα όπλα και τα κλεμμένα αυτοκίνητα ο Κρητικός – Προετοίμαζε δολοφονία

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε στα γραφεία του ελληνικού «FBI» η πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

Καλύβια: Σε αποθήκη ανάμεσα σε κοτέτσια έκρυβε τα όπλα και τα κλεμμένα αυτοκίνητα ο Κρητικός - Προετοίμαζε δολοφονία
09 Δεκ. 2025 15:53
Pelop News

Σε μια αποθήκη που βρίσκεται σε σχετικά ερημικό σημείο στο Κίτσι, στα Καλύβια, ανάμεσα σε κοτέτσια, βρέθηκε το όχημα που έκρυβε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι απέτρεψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια προγραμματισμένη δολοφονία.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε στα γραφεία του ελληνικού «FBI» η πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

Ο έλεγχος στο εσωτερικό του αποκάλυψε τον βαρύ οπλισμό των δραστών: τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, κράνη και γάντια. Επιπλέον, εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη, εύρημα που ενισχύει το σενάριο ότι οι δράστες πιθανότατα σκόπευαν να κάψουν το όχημα διαφυγής αμέσως μετά την εκτέλεση του σχεδίου τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων, κλεμμένων οχημάτων και υλικού σχετικού με αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων.

Οι δύο συλληφθέντες –ένας άνδρας και μία γυναίκα– κατηγορούνται για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες της Αττικής.

Καλύβια: Σε αποθήκη ανάμεσα σε κοτέτσια έκρυβε τα όπλα και τα κλεμμένα αυτοκίνητα ο Κρητικός - Προετοίμαζε δολοφονία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες σε οικία και σε αποθήκη που είχε μισθώσει ο άνδρας για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, κατασχέθηκαν:

– τρία πολεμικά τυφέκια

-τρία πιστόλια

– επτά γεμιστήρες και σιγαστήρας

– πέντε κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

– πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας

– Ι.Χ. αυτοκίνητο με πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα

– σκάφος με μηχανή

– Ι.Χ. με παραποιημένο αριθμό πλαισίου

– εννέα «εγκέφαλοι» αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου

– δύο κράνη

– drone

– τρία κινητά τηλέφωνα

– είδη ρουχισμού

Από την περαιτέρω έρευνα εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ