Καλύβια: Σε αποθήκη ανάμεσα σε κοτέτσια έκρυβε τα όπλα και τα κλεμμένα αυτοκίνητα ο Κρητικός – Προετοίμαζε δολοφονία

Σε μια αποθήκη που βρίσκεται σε σχετικά ερημικό σημείο στο Κίτσι, στα Καλύβια, ανάμεσα σε κοτέτσια, βρέθηκε το όχημα που έκρυβε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι απέτρεψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια προγραμματισμένη δολοφονία.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε στα γραφεία του ελληνικού «FBI» η πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

Ο έλεγχος στο εσωτερικό του αποκάλυψε τον βαρύ οπλισμό των δραστών: τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, κράνη και γάντια. Επιπλέον, εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη, εύρημα που ενισχύει το σενάριο ότι οι δράστες πιθανότατα σκόπευαν να κάψουν το όχημα διαφυγής αμέσως μετά την εκτέλεση του σχεδίου τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε οικία και αποθήκη που χρησιμοποιούσαν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων, κλεμμένων οχημάτων και υλικού σχετικού με αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων.

Οι δύο συλληφθέντες –ένας άνδρας και μία γυναίκα– κατηγορούνται για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες σε οικία και σε αποθήκη που είχε μισθώσει ο άνδρας για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, κατασχέθηκαν:

– τρία πολεμικά τυφέκια

-τρία πιστόλια

– επτά γεμιστήρες και σιγαστήρας

– πέντε κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

– πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας

– Ι.Χ. αυτοκίνητο με πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα

– σκάφος με μηχανή

– Ι.Χ. με παραποιημένο αριθμό πλαισίου

– εννέα «εγκέφαλοι» αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου

– δύο κράνη

– drone

– τρία κινητά τηλέφωνα

– είδη ρουχισμού

Από την περαιτέρω έρευνα εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο άνδρας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

