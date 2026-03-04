Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας

Ιδανική εποχή για επίσκεψη είναι την Ανοιξη ή το καλοκαίρι

Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
04 Μαρ. 2026 12:55
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας οδικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος κυρίως για τους Ελληνες.

Ο λόγος για τα Καμένα Βούρλα, που απέχουν περίπου 2 ώρες από την Αχαΐα και είναι μια λουτρόπολη που γνώρισε μεγάλες δόξες τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 για τα ιαματικά νερά της, όμως στη συνέχεια πέρασε στην παρακμή. Τελευταίως, όμως, ξαναπαίρνει τα πάνω της.

Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή εκείνη. Τα τραπεζάκια και οι φερ φορζέ καρέκλες στην άκρη των πεζοδρομίων έδωσαν τη θέση τους σε αναπαυτικές πολυθρόνες, ενώ πλέον δεν πηγαινοέρχονται παραδοσιακοί λουκουμάδες, αλλά δροσερές σαλάτες με κινόα, βάφλες με σοκολάτα, ροζέ κρασιά και εκλεπτυσμένα κοκτέιλ. H παραδοσιακή πίτσα με την αφράτη ζύμη έγινε τραγανή πίνσα και το σουβλάκι αναβαθμίστηκε, χωρίς ωστόσο πολλά ρετούς. Οι παραλίες γέμισαν ξαπλώστρες και η περιοχή απέκτησε εστιατόρια με Fine dining για πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Οι περισσότερες επενδύσεις στην περιοχή έγιναν σε επίπεδο εστίασης, αφήνοντας λίγο πίσω το κομμάτι της φιλοξενίας «Στην περιοχή έχουν ανοίξει καινούργια μαγαζιά με αποτέλεσμα να έρχεται αρκετός νέος κόσμος. Χρειάζονται όμως επενδύσεις και σε νέα ξενοδοχεία ώστε να γίνουν και πάλι τα Καμένα Βούρλα προορισμός διακοπών» αναφέρει ο   Παύλος Δόσης, διευθυντής γνωστού ξενοδοχείου το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία στον τόπο.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν επιλέξει να ζουν στην περιοχή, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι, είτε ως ψηφιακοί νομάδες (Ο Δήμος Καμένων Βούρλων έχει περίπου 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 10.000), απολαμβάνοντας τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα αυτού του παραθεριστικού κέντρου που συναντάμε στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου.

Για όσους έχουν διάθεση για κοντινές εκδρομές, δίπλα στις θρυλικές Θερμοπύλες, η περιοχή απέχει μια ανάσα από τους Δελφούς, την Παύλιανη και μόλις 10 λεπτά από τα Λιχαδονήσια. Η μικρή λουτρόπολη που φωλιάζει σε μια πεδιάδα ευκαλύπτων, σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Θα την αναγνωρίσετε από το ξεχωριστό φεγκ σούι (από πάνω βουνό και από κάτω θάλασσα) και θα τη βάλετε για πάντα στην καρδιά σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ