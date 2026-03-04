Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας οδικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος κυρίως για τους Ελληνες.

Ο λόγος για τα Καμένα Βούρλα, που απέχουν περίπου 2 ώρες από την Αχαΐα και είναι μια λουτρόπολη που γνώρισε μεγάλες δόξες τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 για τα ιαματικά νερά της, όμως στη συνέχεια πέρασε στην παρακμή. Τελευταίως, όμως, ξαναπαίρνει τα πάνω της.

Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή εκείνη. Τα τραπεζάκια και οι φερ φορζέ καρέκλες στην άκρη των πεζοδρομίων έδωσαν τη θέση τους σε αναπαυτικές πολυθρόνες, ενώ πλέον δεν πηγαινοέρχονται παραδοσιακοί λουκουμάδες, αλλά δροσερές σαλάτες με κινόα, βάφλες με σοκολάτα, ροζέ κρασιά και εκλεπτυσμένα κοκτέιλ. H παραδοσιακή πίτσα με την αφράτη ζύμη έγινε τραγανή πίνσα και το σουβλάκι αναβαθμίστηκε, χωρίς ωστόσο πολλά ρετούς. Οι παραλίες γέμισαν ξαπλώστρες και η περιοχή απέκτησε εστιατόρια με Fine dining για πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Οι περισσότερες επενδύσεις στην περιοχή έγιναν σε επίπεδο εστίασης, αφήνοντας λίγο πίσω το κομμάτι της φιλοξενίας «Στην περιοχή έχουν ανοίξει καινούργια μαγαζιά με αποτέλεσμα να έρχεται αρκετός νέος κόσμος. Χρειάζονται όμως επενδύσεις και σε νέα ξενοδοχεία ώστε να γίνουν και πάλι τα Καμένα Βούρλα προορισμός διακοπών» αναφέρει ο Παύλος Δόσης, διευθυντής γνωστού ξενοδοχείου το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία στον τόπο.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν επιλέξει να ζουν στην περιοχή, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι, είτε ως ψηφιακοί νομάδες (Ο Δήμος Καμένων Βούρλων έχει περίπου 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 10.000), απολαμβάνοντας τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα αυτού του παραθεριστικού κέντρου που συναντάμε στο πέταλο του Μαλιακού Κόλπου.

Για όσους έχουν διάθεση για κοντινές εκδρομές, δίπλα στις θρυλικές Θερμοπύλες, η περιοχή απέχει μια ανάσα από τους Δελφούς, την Παύλιανη και μόλις 10 λεπτά από τα Λιχαδονήσια. Η μικρή λουτρόπολη που φωλιάζει σε μια πεδιάδα ευκαλύπτων, σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Θα την αναγνωρίσετε από το ξεχωριστό φεγκ σούι (από πάνω βουνό και από κάτω θάλασσα) και θα τη βάλετε για πάντα στην καρδιά σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



