Καμένο ΙΧ στη Νέα Πέραμο – Ερευνώνται σύνδεσμοι με τη δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία

Ένα καμένο ΙΧ αυτοκίνητο εντοπίστηκε σήμερα (17/2) στη Νέα Πέραμο, σε σημείο κοντά σε εκείνο όπου είχε βρεθεί δολοφονημένος ο 27χρονος επιχειρηματίας. Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν αν το όχημα σχετίζεται με την αρπαγή του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες πιθανώς μετακίνησαν το αυτοκίνητο μετά την κλοπή, καθώς το σημείο είχε ήδη ελεγχθεί κατά τον εντοπισμό της σορού του 27χρονου και δεν είχε βρεθεί τότε κανένα όχημα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το αυτοκίνητο και για τυχόν δρομολόγια των δραστών πριν και μετά το έγκλημα.

