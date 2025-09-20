«Καμία επιστροφή»: Η Χαμάς απειλεί για τους ομήρους, ενώ η Γάζα φλέγεται

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει την επιχείρησή του στην Πόλη της Γάζας, με τις οικογένειες να απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Την ίδια στιγμή, η Χαμάς δηλώνει πως «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιστρέψουν, ούτε ζωντανοί ούτε νεκροί».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Μαχμούντ Γιούσεφ Αμπού Αλκχίρ, υπαρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε Σεΐχ Ράντουαν και Τελ αλ-Χάουα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ περισσότεροι από 600.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων συγκεντρώθηκαν στα σύνορα του Ισραήλ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωσή τους. Στη Γάζα εκτιμάται ότι παραμένουν 48 όμηροι, με τους περίπου 20 να θεωρούνται ζωντανοί. Η Χαμάς προειδοποιεί πως «με την επέκταση της επιχείρησης δεν θα επιστραφεί κανείς», ενώ δηλώνει ότι οι αιχμάλωτοι έχουν διασκορπιστεί σε πολλές συνοικίες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς τόνισε ότι «αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Γάζα θα καταστραφεί». Από την πλευρά της, η Χαμάς απαντά ότι δεν θα αφοπλιστεί πριν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος.

Εν μέσω του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι όμηροι, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο: «Μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, μπορεί όμως και να απελευθερωθούν. Στον πόλεμο συμβαίνουν πράγματα που δεν περιμένεις».

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους, η ισραηλινή απάντηση έχει αφήσει πίσω της πάνω από 65.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, και έναν θύλακα κατεστραμμένο, βυθισμένο στην πείνα και την απόγνωση.

