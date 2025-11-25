Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»

Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, σχολίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και υπερασπίστηκε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις της περιόδου εκείνης πάρθηκαν για να διασφαλιστεί η ενότητα της χώρας σε ένα κλίμα έντασης και απειλών αποσταθεροποίησης.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ σχηματίστηκε σε μια περίοδο που το κλίμα ήταν «εμφυλιοπολεμικό» και, όπως είπε, «κάποιοι ήθελαν την αποσταθεροποίηση της χώρας». Τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε «τις σωστές αποφάσεις» στις κρίσιμες στιγμές, αναφέροντας ως παράδειγμα την επιλογή του δημοψηφίσματος.

Αναφερόμενος στην περίοδο εκείνη, είπε: «Η μισή αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Εκείνο που έπρεπε να διασφαλίσουμε ήταν η εθνική ενότητα. Θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο… οι αντίπαλοι ήταν πάλι οι Γερμανοί». Σημείωσε ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί το αιματοκύλισμα, να αντιμετωπιστούν οι δανειστές και να υπάρξει στήριξη από τις ΗΠΑ.

Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε ιδιαίτερα στο τηλεφώνημα του Μπαράκ Ομπάμα προς τον Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες, το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο. «Είπα στον Τσίπρα ότι θα μας κρεμάσουν αν γυρίσουμε με τη λύση Σόιμπλε», ανέφερε, σημειώνοντας πως η παρέμβαση Ομπάμα οδήγησε σε επικοινωνία μεταξύ Ολάντ και Τσίπρα.

«Με τη δύναμη του δημοψηφίσματος, την παρέμβαση των Αμερικανών και τη βοήθεια των Γάλλων μπορέσαμε να σώσουμε τη χώρα», είπε. «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις».

Τέλος, ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι θα επιστρέψει στην πολιτική μόνο εάν προκύψει σοβαρό εθνικό ζήτημα.

