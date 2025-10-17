Καμμένος: «Ο Τσίπρας έπρεπε να κάνει κόμμα από το 2019» — Θετική στάση απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού

Ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να είχε ιδρύσει κόμμα ήδη από το 2019, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει θετικός στη συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική ζωή – και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δικής του επιστροφής με ή χωρίς τη σύζυγό του.

17 Οκτ. 2025 12:50
Ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος υποστήριξε σε συνέντευξή του στο OPEN ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να είχε ιδρύσει κόμμα ήδη από το 2019, ενώ ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο, καθώς υπήρξε αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

«Η κατάσταση μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν τραγική. Υπήρχαν φωνές που του έκαναν τη ζωή δύσκολη», σχολίασε ο κ. Καμμένος, προσθέτοντας ότι, σε περίπτωση εμπλοκής του ξανά στην πολιτική, θα συζητούσε με τον κ. Τσίπρα την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας. «Υπάρχουν δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι που δεν καλύπτονται ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι μαζί του – δεν υπάρχει κάποιος που να εμπνέει κυβερνησιμότητα», τόνισε.


Θετική άποψη για την Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ο κ. Καμμένος, σημειώνοντας πως, αν αποφασίσει να ασχοληθεί πολιτικά, δεν θα έπρεπε να ενσωματώσει στο επιτελείο της στελέχη του «παλιού συστήματος». «Θα την ψήφιζα — μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που λείπει», είπε ευθέως.

Στο ζήτημα της δικής του πιθανής επανόδου, ο ίδιος εμφανίστηκε ασαφής: «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», παραδέχθηκε, χωρίς να διευκρινίζει αν θα κινηθεί ο ίδιος ενεργά ή θα εμπλέξει τη σύζυγό του στην πολιτική δράση. «Υπάρχουν νέοι άνθρωποι — η σύζυγός μου, για παράδειγμα, παλεύει στα δικαστήρια και θα μπορούσε να εμπλακεί. Η πολιτική έχει ημερομηνία λήξης», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Καμμένος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική σε περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως, αν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει σε τέτοιο εγχείρημα, ο ίδιος θα κατέβει πάλι στον πολιτικό στίβο. «Ο Σαμαράς πάει να παραπλανήσει τη δεξιά και να διαπραγματευτεί οφίτσια για τον εαυτό του — αν κάνει κόμμα, θα εμπλακώ», τόνισε.
