Καμμένος: «Ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει» – Τι είπε για ΝΔ και Σαμαρά

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, εξέφρασε ο Πάνος Καμμένος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον Alpha, τονίζοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει κυβερνητική προοπτική».

Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των ΑΝΕΛ αναφέρθηκε επίσης στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιτύχει στον τομέα της οικονομίας και στις διεθνείς ισορροπίες, ωστόσο διαφώνησε με την πολιτική φυσιογνωμία που, όπως είπε, έχει αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία. «Η παράταξη έχει υποστεί σημιτοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι θα το συζητούσε υπό προϋποθέσεις, διευκρινίζοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο με δικό του πολιτικό φορέα. «Ο Τσίπρας μού είχε προτείνει να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα», αποκάλυψε.





Ο κ. Καμμένος σχολίασε επίσης τα σενάρια για νέα πολιτικά κόμματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή: «Αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να ιδρύσει κόμμα, θα εμπλακώ ξανά. Δεν θα αφήσω να κοροϊδέψει ξανά τη Δεξιά, όπως το 1993».





Τέλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας πως η κοινωνική δυσαρέσκεια και το αίσθημα αδικίας «μπορούν να δημιουργήσουν νέες πολιτικές δυνάμεις», καθώς το πολιτικό σκηνικό «παραμένει εξαιρετικά ρευστό».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



