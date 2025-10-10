Καμμένος: «Ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει» – Τι είπε για ΝΔ και Σαμαρά

Ο πρώην υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνώρισε επιτυχίες της ΝΔ στην οικονομία και σχολίασε τα σενάρια νέων πολιτικών σχηματισμών.

Καμμένος: «Ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει» - Τι είπε για ΝΔ και Σαμαρά
10 Οκτ. 2025 9:03
Pelop News

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, εξέφρασε ο Πάνος Καμμένος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον Alpha, τονίζοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει κυβερνητική προοπτική».

Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των ΑΝΕΛ αναφέρθηκε επίσης στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιτύχει στον τομέα της οικονομίας και στις διεθνείς ισορροπίες, ωστόσο διαφώνησε με την πολιτική φυσιογνωμία που, όπως είπε, έχει αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία. «Η παράταξη έχει υποστεί σημιτοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι θα το συζητούσε υπό προϋποθέσεις, διευκρινίζοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο με δικό του πολιτικό φορέα. «Ο Τσίπρας μού είχε προτείνει να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα», αποκάλυψε.


Ο κ. Καμμένος σχολίασε επίσης τα σενάρια για νέα πολιτικά κόμματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή: «Αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να ιδρύσει κόμμα, θα εμπλακώ ξανά. Δεν θα αφήσω να κοροϊδέψει ξανά τη Δεξιά, όπως το 1993».


Τέλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας πως η κοινωνική δυσαρέσκεια και το αίσθημα αδικίας «μπορούν να δημιουργήσουν νέες πολιτικές δυνάμεις», καθώς το πολιτικό σκηνικό «παραμένει εξαιρετικά ρευστό».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ