«Κάνει λάθος»: Ο Τραμπ αδειάζει την Γκάμπαρντ για το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν – Ρήγμα στον πυρήνα των αμερικανικών υπηρεσιών

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε στην καρδιά του αμερικανικού μηχανισμού ασφάλειας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί εκ νέου – για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες – τις εκτιμήσεις της Διευθύντριας των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ την Παρασκευή 20 Ιουνίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η Γκάμπαρντ «κάνει λάθος» υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Τεχεράνη κατασκευάζει πυρηνικά όπλα.

🚨🚨Israel-Iran War:

Trump Says Tulsi Gabbard Was ‘Wrong’ on Iran Nuke Program

US President Donald Trump criticises Tulsi Gabbard’s stance on Iran, admits even his own intelligence community got it wrong.#IranIsraelConflict #IsraeliranWar #Trump #TulsiGabbard #nuclear pic.twitter.com/qh4x4eFgIS

— Anurag Dubey Update (@Anu_rag63) June 21, 2025