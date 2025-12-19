Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»

Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
19 Δεκ. 2025 15:45
Μετά την επανεκλογή του ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, Θεόδωρος Κανελλόπουλος, μίλησε στην «Π» σχετικά με την επόμενη μέρα.

Ο Πατρινός πρόεδρος τόνισε: «Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης ευχαριστώ τα σωματεία–μέλη της ΕΣΠΕΠ για την εμπιστοσύνη που μου ανανέωσαν με την επανεκλογή μου, για τρίτη θητεία, στη θέση του Προέδρου. Η στήριξη αυτή αποτελεί ισχυρή εντολή συνέχειας και ευθύνης. Μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον αναπτυξιακό τομέα, στηρίζοντας τη βάση του αθλήματος, τα σωματεία και τους νέους αθλητές και αθλήτριες, με στόχο ένα βιώσιμο και δυναμικό μέλλον για το βόλεϊ της Πελοποννήσου».

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ για να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα διοίκηση.

