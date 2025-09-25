Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος του ΝΟΠ η παραμονή»

Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος του ΝΟΠ η παραμονή»
25 Σεπ. 2025 18:22
Pelop News

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο, μίλησε σήμερα ο αρχηγός της ανδρικής ομάδας Πόλο του ΝΟΠ, Βασίλης Κανελλόπουλος.

Ο πατρινός πολίστας που έχει σπάσει ρεκόρ, καθώς φέτος θα φορέσει το σκουφάκι για 26η συνεχόμενη χρόνιά , μίλησε για τις προετοιμασίες της ομάδας για τη νέα σεζόν, για την έλευση του νέου προπονητή, αλλά και τους στόχος του ΝΟΠ.

Ακούστε τη συνέντευξη:
