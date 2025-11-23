Κανελλόπουλος: «Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ηλιούπολη, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ, Βασίλης Κανελλόπουλος, τόνισε: «Δυστυχώς στο β΄ ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και χάσαμε. Η ομάδα πρέπει να δουλέψει για να διορθώσει τα λάθη της, όμως το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας».

Πλέον από αύριο, η πατρινή ομάδα κοιτάζει τον αγώνα με τα Χανιά που θα γίνει όμως στις 6 Δεκεμβρίου.

