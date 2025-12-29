Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»

Παραδοσιακά, κάθε Δεκέμβριο, χρήστες του κολυμβητηρίου «Αντώνης Πεπανός» εξέφραζαν παράπονα σχετικά με τη θερμοκρασία του νερού στις δύο πισίνες, υποστηρίζοντας ότι ήταν χαμηλή και δημιουργούσε προβλήματα στην προετοιμασία των ομάδων.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν έχει προκύψει κανένα σχετικό ζήτημα, καθώς το νερό διατηρείται σε σταθερά ικανοποιητική θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην εξαιρετική λειτουργία και τη συστηματική μέριμνα της διοίκησης του ΠΕΑΚ. Με εντολή του προέδρου, Παναγιώτη Λυκούδη, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο σε επίπεδο τεχνικής συντήρησης όσο και γενικότερης οργάνωσης, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει υπάρξει καμία διαμαρτυρία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων —αθλητές, προπονητές, παράγοντες και γονείς— εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για τη διοίκηση του ΠΕΑΚ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



