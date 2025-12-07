Καπελέτο Ηλείας: κρεμάστηκε εργάτης από το Νεπάλ…
Τον αυτόχειρα εντόπισαν άλλοι εργάτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία
Αυτοκτόνησε αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ, σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Καπελέτου, χωριού έξω από τη Βάρδα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης, ηλικίας περίπου 31 ετών, επέλεξε να βάλει τέλος δια του απαγχωνισμού.
Τον αυτόχειρα εντόπισαν άλλοι εργάτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
