Καπελέτο Ηλείας: κρεμάστηκε εργάτης από το Νεπάλ...

Αυτοκτόνησε αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ, σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Καπελέτου, χωριού έξω από τη Βάρδα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης, ηλικίας περίπου 31 ετών, επέλεξε να βάλει τέλος δια του απαγχωνισμού.

Τον αυτόχειρα εντόπισαν άλλοι εργάτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

