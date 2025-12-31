Καποδίστριας: Ο μπάρμπα Γιάννης που δεν χώρεσε στην Ελλάδα των μικρών 

Ενας μονόλογος-ύμνος από το Νίκο Νικολόπουλο

31 Δεκ. 2025 15:03
Pelop News

Υπάρχουν στιγμές που ένας λαός δεν χρειάζεται άλλες αναλύσεις.
Δεν χρειάζεται άλλα πάνελ.
Δεν χρειάζεται άλλους «ειδικούς».

Χρειάζεται μνήμη.
Χρειάζεται παραδείγματα.
Χρειάζεται πρόσωπα που στέκονται σαν καθρέφτης μπροστά μας
και μας ρωτούν:
«Εσύ, ποιος είσαι; Και πού πηγαίνεις;»

Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή δεν είναι απλώς κινηματογράφος.
Είναι εγερτήριο σάλπισμα.
Είναι υπενθύμιση ότι αυτός ο τόπος γέννησε Ηγέτες.
Και γι’ αυτό, τους δολοφόνησε.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ήρθε στην Ελλάδα για να κυβερνήσει.
Ήρθε για να υπηρετήσει.

Άφησε την Τσαρική Ρωσία.
Άφησε αξιώματα, πλούτο, δύναμη.
Και ήρθε σε μια πατρίδα ρημαγμένη.

Τότε – όπως και σήμερα –
οι μεγάλες δυνάμεις δεν αγαπούσαν την Ελλάδα.
Τη χρειάζονταν.

Και μέσα σε αυτό το τοπίο,
ο Καποδίστριας στάθηκε όρθιος.

Δεν έκανε κουμπαριές.
Δεν μοίραζε ρουσφέτια.
Δεν έβαλε χέρι στα ταμεία.

Έφτιαξε κράτος από το μηδέν.

Και γι’ αυτό δολοφονήθηκε.

Όχι γιατί απέτυχε.
Αλλά γιατί πέτυχε.

Και σήμερα,
ο Γιάννης Σμαραγδής μάς τον θύμισε.

Και αυτό ενοχλεί.

Γιατί θυμίζει ποιοι είμαστε.
Και ποιοι δεν είμαστε.

Κλείνω με μια ελπίδα:
Αφού υπήρξε Καποδίστριας,
θα υπάρξει ξανά.

Το πότε;
Ο Θεός βοηθός.

