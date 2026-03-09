Κάποια φωτεινά παραδείγματα

* Ο Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Κάποια φωτεινά παραδείγματα
09 Μαρ. 2026 16:28
Pelop News

Υπάρχουν ευτυχώς στον τόπο μας αρκετοί συμπολίτες, που προβληματίζονται, ανησυχούν και κυρίως αγωνίζονται και πράττουν για την ανατροπή ποικίλων αρνητικών καταστάσεων. Προσπαθούν επίμονα, κόντρα στην αδιαφορία, τον δικαιωματισμό, τις έωλες φωνασκίες, την εδραιωμένη και συνάμα ανεύθυνη αντίληψη πως τα πάντα είναι δουλειά του κράτους.

Αναφέρομαι στην ηρωική, λόγω συνθηκών, όσο και αποδοτική, αλλά και καινοτόμα και ανιδιοτελή δράση δύο εκπαιδευτικών, που με το έργο τους σε μονοθέσια σχολεία πρόσφεραν στα παιδιά και σε μικρές κοινωνίες, δημιούργησαν προβληματισμούς και κυρίως άνοιξαν δρόμους για την ουσιαστική στήριξη ξεχασμένων χωριών και μονοθέσιων σχολείων.

Η πρώτη περίπτωση είναι η δασκάλα κ. Διαμαντή, που ως επιλογή διορισμού της ήταν το δημοτικό σχολείο στο ιστορικό χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, όπου φοιτούσαν δύο μαθητές και ήταν προγραμματισμένο για αναστολή λειτουργίας. Η δασκάλα κινητοποίησε κατοίκους, ξενιτεμένους, παράγοντες, έφερε νέες οικογένειες στο Φουρνά, βρήκε σπίτια αλλά και δουλειές για τους νεοφερμένους και σήμερα τα παιδιά του σχολείου έχουν αυξηθεί σε επτά ή οκτώ. Το σχολείο «σώθηκε» και το Φουρνά δυναμώθηκε. Αυτό το σπουδαίο και συγχρόνως πατριωτικό έργο το συνεχίζει τώρα σε μονοθέσια σχολεία, με κίνδυνο «λουκέτου», ξεχασμένων χωριών της Θεσσαλίας.

Αλλη περίπτωση είναι η νηπιαγωγός κ. Ψαρρά, που είναι υπεύθυνη του προγράμματος co-libri (παραμύθι) και συντονίστρια νηπιαγωγείων, με δύο ή τρία νήπια το καθένα, σε έξι μικρονήσια των Κυκλάδων. Τα παιδιά συναντιούνται διαδικτυακά, επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται, συνεργάζονται και διδάσκονται, με την ψηφιακή παρουσία και καθοδήγηση και των έξι νηπιαγωγών. Τα αποτελέσματα είναι, διαπιστωμένα, σπουδαία.

Αυτές οι αξιέπαινες περιπτώσεις -προφανώς υπάρχουν και αρκετές άλλες- επιβάλλεται να δημιουργούν γενικότερο προβληματισμό, σε μια εποχή συνεχούς μείωσης του αριθμού των μαθητών και αναστολής λειτουργίας σχολείων, κυρίως σε συνοριακές και ορεινές περιοχές, κατά τις εισηγήσεις της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία, το κλείσιμο σχολείου πιστοποιεί την απουσία περιφερειακής πολιτικής σε δομές βασικής υποστήριξης και συμβάλλει, αναμφίβολα, στην μετοίκηση, την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο και ανάλογα συμβαίνει σε ολόκληρη την χώρα, πολλές περιοχές, ως παράδειγμα η ιστορική Γορτυνία στην Αρκαδία, τα ορεινά χωριά του Ταϋγέτου, του Πάρνωνα, των Καλαβρύτων, της Ανδρίτσαινας κ.λπ., στερούνται βασικών εκπαιδευτικών δομών, γιατί κριτήριο λειτουργίας τους είναι μόνο ο αριθμός των μαθητών τους. Απουσιάζει, δηλαδή, ο προβληματισμός για την κοινωνική αλλά και την εθνική επίπτωση από το εκπαιδευτικό «λουκέτο». Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια συγκερασμού εκπαιδευτικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Πριν από τρεις και πάνω δεκαετίες, δηλαδή σε εποχή εντελώς διαφορετική, η κατάργηση μικρών εκπαιδευτικών δομών, με επιχειρήματα κυρίως μάθησης και κοινωνικότητας, είχε τη λογική του. Σήμερα, όμως, με τις δυνατότητες για ψηφιακή διδασκαλία σε κάποια μαθήματα, τη διάδραση και την εύκολη επικοινωνία, πρέπει να προβληματίζει τουλάχιστον η αναστολή λειτουργίας σχολείων και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η κοινωνική παράμετρος. Να μας απασχολεί, δηλαδή, πως χωρίς σχολείο, δε δημιουργείται νέα οικογένεια, νέα εγκατάσταση, οικονομική δραστηριότητα. Δεν επιτρέπεται σε ολόκληρες περιοχές αλλά και Δήμους να μη λειτουργεί σχολείο.

Η δράση των δύο εκπαιδευτικών πρέπει να βρει μιμητές στο κράτος, την αυτοδιοίκηση, την εκπαιδευτική κοινότητα, την εκκλησία. Η ψηφιακή εποχή μας προσφέρει μαθησιακές λύσεις, αλλά και η αναδοχή αυτών των μονοθέσιων σχολείων, από σχολεία αστικών κέντρων, για από κοινού μαθήματα και εκδηλώσεις, αποτελεί μια πρόταση. Η οικονομική και ηθική στήριξη από τον Δήμο στον εκπαιδευτικό, τη νέα οικογένεια, το νεοφερμένο κάτοικο, η κάλυψη όλων των αναγκών του μονοθέσιου σχολείου κατά προτεραιότητα, αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση. Υπάρχουν τρόποι. Και οι δύο άξιοι εκπαιδευτικοί δείχνουν τον δρόμο.

* Ο Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ