Καραϊβική: Δεκάδες τουρίστες βρέθηκαν στο νερό όταν βούλιαξε καταμαράν

Το πλοίο, παρότι έγινε  συνέχισε κανονικά το ταξίδι του με επόμενο προορισμό την Τζαμάικα.

11 Νοέ. 2025 12:44
Pelop News

Δεκάδες επιβάτες κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν να επιπλέουν ξαφνικά στην Καραϊβική, όταν το καταμαράν που τους μετέφερε κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής στη Δομινικανή Δημοκρατία βυθίστηκε, υποχρεώνοντάς τους να πηδήξουν στο νερό.

Το μικρό σκάφος, μήκους 12 μέτρων και ονόματι Boca de Yuma, μετέφερε 55 επιβάτες του γερμανικού κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 1 σε εκδρομή στον κόλπο της Σαμάνα, όταν άρχισε, ξαφνικά, να βυθίζεται. Οι παραθεριστές βρέθηκαν μέσα στο νερό, ενώ η Δομινικανή Ναυτική Υπηρεσία έσπευσε να τους διασώσει.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνονται διασώστες να ρίχνουν σωσίβιες λέμβους στους επιβάτες και να τους τραβούν με σχοινιά σε ασφαλή σημεία. Μόνο ένα μικρό τμήμα του καταμαράν παρέμεινε ορατό πριν χαθεί τελείως μέσα στη θάλασσα. Κάτοικοι της περιοχής Ελ Κρουθέρο συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση διάσωσης.

Όλοι οι επιβάτες διασώθηκαν, ωστόσο ένας από αυτούς δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο RTL ότι οι «τρομοκρατημένοι» επιβάτες «δεν έτυχαν καμίας φροντίδας» από το προσωπικό της κρουαζιέρας. «Το πλοίο μας δεν προσέφερε καμία βοήθεια και δεν φαινόταν να γνωρίζει τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Οι λιμενικές αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν: «Το Πολεμικό Ναυτικό συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Η εταιρεία TUI Cruises, που διαχειρίζεται το Mein Schiff 1, επιβεβαίωσε ότι το καταμαράν ανήκε σε εξωτερικό πάροχο διοργάνωσης εκδρομών.

Όλοι οι επιβάτες επέστρεψαν με ασφάλεια στο Mein Schiff 1 μετά το περιστατικό της Κυριακής. Το πλοίο, που έχει χωρητικότητα 4.000 επιβατών, συνέχισε κανονικά το ταξίδι του με επόμενο προορισμό την Τζαμάικα.
