Καραμέρος κατά Πολάκη: «Οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους πολιτεύεσαι έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έφτασε»

Με τον Γιώργο Καραμέρο να επικρίνει τον Παύλο Πολάκη που καταψήφισε την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

«Σε μία τέτοια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην πρώτη μετά την αποχώρηση Τσίπρα, οι χαρακτηρισμοί και οι προσωπικές αναφορές με τους οποίους πολιτεύεσαι έπαιξαν το ρόλο τους για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έφτασε», είπε χαρακτηριστικά, καθώς ο κ.Καραμέρος ήταν ένας από τους πρώτους που είχαν ταχθεί υπέρ της συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην αρχηγό του.

Από την πλευρά του ο κ.Πολάκης αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, καθώς διαφώνησε με την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο Χανιώτης βουλευτής μαζί με τους Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο είπαν «όχι» στο ενδεχόμενο το κόμμα να συμπορευτεί με τον Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση έγινε δεκτή με 26 «ναι» και 3 «όχι».

Διαφωνία Πολάκη – Φάμελλου

Νωρίτερα, ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια στιχομυθία με τον Παύλο Πολάκη, όταν ο βουλευτής κατηγόρησε τον Τσίπρα για διάσπαση.

«Ο Αλέξης έκανε διάσπαση», είπε ο Παύλος Πολάκης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντάει: «Διαφωνώ, δεν έχουμε αντιπαραθετική σχέση με τον Τσίπρα».

Μετά από λίγη ώρα, ο κ.Πολάκης προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας μεταξύ άλλων για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ΄όλα και πάνω απ΄όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ΄όλα τον ελληνικό λαό.

Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα πχ για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν».

«Όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα»

Κατά της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία, ο γραμματέας του κόμματος Σέργιος Καλπάκης:

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας»

Υπέρ των συνεργασιών τάχθηκε στην τοποθέτηση της στην Πολιτική Γραμματεία η Όλγα Γεροβασίλη σημειώνοντας ότι χτίζονται μέσα στην κοινωνία και ότι «αποτελούν αθροίσματα με κοινές αρχές και αξίες, αλλά και με επίγνωση και ειλικρίνεια».

Είπε ακόμη: «Η αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή εξελίσσεται με μπρος-πίσω με διασπάσεις και συνθέσεις. ‘Αλλοι ξεκινήσαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις όμως τελειώσαμε εδώ και μήνες. Χρειάζεται ψυχραιμία, επιμονή, αντοχή και ωριμότητα σταθερά με το βλέμμα στην μεγάλη εικόνα και στο τι είναι αναγκαίο για την χώρα. Πάλεψα και παλέψαμε για να μην γίνουμε ένα κόμμα σκαντζόχοιρος».

