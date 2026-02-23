Καρανίκας – Πολάκης: Διαδικτυακός καυγάς με βαριές εκφράσεις για «γονυπετείς», «ξεφτιλισμένους»

Ο Νίκος Καρανίκας και ο Παύλος Πολάκης συγκρούστηκαν με σκληρές αλληλοκατηγορίες μέσω Facebook, με αφορμή ανάρτηση του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

23 Φεβ. 2026 20:10
Έντονος διαδικτυακός διάλογος ξέσπασε μεταξύ του Νίκου Καρανίκα και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο Νίκος Καρανίκας δημοσίευσε ανάρτηση με την οποία υπερασπίστηκε τον υπουργό, χαρακτηρίζοντας τους δράστες των επεισοδίων «συνδικαλιστές τραμπούκους που δεν έχουν επιχειρήματα» και καταδικάζοντας τη βία.

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απάντησε κάτω από την ανάρτηση χαρακτηρίζοντας τον Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο Πολάκης άφησε αιχμές και για τη δραστηριότητα του Καρανίκα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ο Νίκος Καρανίκας απάντησε άμεσα, απορρίπτοντας ως συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του Πολάκη και δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είναι αριστερός». Χαρακτήρισε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «για λύπηση» και τον κατηγόρησε ότι, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρά τις πολιτικές διαφωνίες που –όπως ανέφερε– έχει μαζί τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Καρανίκας αποκάλεσε τον Πολάκη «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να αναλογιστεί τα όσα γράφει.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου μέσω σχολίων στο Facebook και δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη συνέχεια από τις πλευρές των δύο πολιτικών προσώπων.

