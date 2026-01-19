Καράτσι: Τουλάχιστον 11 νεκροί και πάνω από 60 αγνοούμενοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και κατέκαψε για περισσότερο από 24 ώρες το πολυώροφο κτίριο με 1.200 καταστήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια εν μέσω φόβων για νέες καταρρεύσεις

19 Ιαν. 2026 9:05
Pelop News

Τραγικός απολογισμός με τουλάχιστον 11 νεκρούς και περισσότερους από 60 αγνοούμενους έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε το εμπορικό κέντρο Gul Plaza στο Καράτσι του Πακιστάν. Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026 και συνέχισε να καίει για περισσότερο από 24 ώρες, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη επιχειρηματική συνοικία της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Οι πυροσβέστες, μετά από πολύωρες προσπάθειες κατάσβεσης, ξεκίνησαν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου να ψύχουν και να απομακρύνουν τα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο δήμαρχος του Καράτσι, Μουρτάζα Ουάχαμπ, δήλωσε ότι η τύχη περισσότερων από 60 ατόμων παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τον γιατρό της αστυνομίας, δρ. Σουμάγια Σαϊέντ, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 11. Το κτίριο στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα και δεν διέθετε επαρκή εξαερισμό, με αποτέλεσμα ο πυκνός καπνός να εμποδίσει τις διασώσεις. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χαλιά και κουβέρτες, συνέβαλε στην παρατεταμένη και σιγοκαύσιμη φωτιά σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ, Τζαβέντ Άλαμ Όντο, ανέφερε ότι η διαμόρφωση του κτιρίου και τα εύφλεκτα υλικά δυσκόλεψαν σημαντικά την κατάσβεση. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, μεγάλα τμήματα του κτιρίου είχαν καταρρεύσει, ενώ η εναπομείνασα δομή χαρακτηρίζεται ασταθής και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων.

Η πρώτη ειδοποίηση για την πυρκαγιά δόθηκε στις 10:38 μ.μ. τοπική ώρα (19:38 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, με αναφορές για φωτιά στα καταστήματα του ισογείου. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους επάνω ορόφους και σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν καθυστερημένη, ενώ υπήρξαν ελλείψεις σε νερό και κατάλληλο εξοπλισμό, που εμπόδισαν τις αρχικές προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

